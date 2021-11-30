الطرق "الممغنطة".. شواحن لاسلكية للسيارات الكهربائية

هل ستتحول الطرق إلى شواحن للسيارات الكهربائية؟ بهذا التساؤل التقني، سلطت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الضوء على مشكلة الشحن لا سيما بالنسبة للرحلات الطويلة، وهي واحدة من أصعب التحديات التي تقف عقبة أمام الانتشار السريع للسيارات الكهربائية، والاعتماد عليها، بدلًا من السيارات التقليدية.

وبالرغم من أن هذا التساؤل قد يبدو خياليًا للبعض، فإن الصحيفة الأمريكية ترى أن هذه التكنولوجيا ليست حلمًا بعيد المنال، وإنما قد يتحول إلى واقع في غضون سنوات.

واستندت الصحيفة في ذلك إلى جهود علمية وبحثية، بل وخطوات حكومية في هذا الاتجاه.

وأشارت الصحيفة إلى إعلان إدارة النقل في ولاية إنديانا الامريكية، وجامعة بيردو في يوليو/تموز، عن خطط لتطوير طرق خرسانية سريعة مزودة بمواد ممغنطة، قادرة على الشحن اللاسلكي للسيارات الكهربائية، أثناء سيرها على مثل هذه الطرق.

وسوف يتولى تنفيذ هذا المشروع التقني الصعب والمعقد، مركز أبحاث هندسي يسمى ”تعزيز الاستدامة من خلال البنية التحتية لكهربة الطرق“، والمعروف اختصارًا باسم ”أسباير“،الممول من المؤسسة الوطنية للعلوم.

وفي هذا السياق، قالت نادية غكريتزا، الأستاذة في كلية لايلز للهندسة المدينة، ومديرة مركز ”أسباير“ في جامعة بيردو“، إن ”أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون انتشار السيارات الكهربائية، هو القلق بشأن نطاق أو مدى الشحن. ومن ثم تهدف هذه التكنولوجيا إلى حل المشكلة عبر توجيه الشحن إلى المركبات، ذاتها أثناء رحلتها وبشكل لاسلكي، بدلًا من إيقاف السيارة عند محطات الشحن لإعادة الشحن“.

الخرسانة الممغنطة

يقوم المشروع الذي يستغرق عدة سنوات على تقنية الخرسانة الممغنطة، التي طورتها شركة ”ماغمنت“ الألمانية، والتي تتيح الشحن اللاسلكي للسيارات الكهربائية أثناء قيادتها.

وتعمل هذه التقنية عن طريق إضافة جزيئات صغيرة من الفريت المعاد تدويره، وهو سيراميك مصنوع عن طريق خلط أكسيد الحديد الممزوج بشظايا من العناصر المعدنية، مثل النيكل والزنك، إلى خليط خرساني ممغنط عن طريق تشغيل تيار كهربائي.

وتؤدي تلك التقنية إلى إنشاء مجال مغناطيسي ينقل الطاقة لاسلكيًا إلى السيارة، كما سيتم دفن لوحة أو صندوق مصنوع من المادة الحاصلة على براءة اختراع، بطول 12 قدمًا وعرض 4 أقدام، تحت سطح الأرض على عمق بضع بوصات.

جهاز إرسال

ويقول ديونيسيوس أليبرانتيس، الأستاذ في كلية إلمور فاميلي للهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسبات في جامعة بيردو، إن ”الصندوق يحتوي على لفائف من الأسلاك التي تتصل بشبكة الطاقة من خلال معدات إلكترونية متخصصة، والمتمثلة في جهاز الإرسال أو نقل الطاقة“.

وأضاف: ”تحيط بجهاز الإرسال مادة تمهيد الطريق العادية، سواء خرسانية أو اسفلتية، حيث سيتم وضع أجهزة الإرسال في الطريق واحدًا تلو الآخر، ما يسمح بنقل مستمر للطاقة.

وتابع: ”جهاز الاستقبال عبارة عن صندوق مشابه، لكنه أصغر ويحتوي على ملفات متصلة بالجانب السفلي للسيارة“.

وهناك منتج آخر للشركة يمكن استخدامه أيضًا في تطوير مثل هذه الطرق المكهربة، وهو ”ماغباد“، وهو عبارة عن لوحة إرسال طاقة لاسلكية، يمكن تثبيتها إما فوق الأرض أو تحت الأرض، كما يمكن تثبيت أجهزة الإرسال في مواقف السيارات العامة، أو المرائب الخاصة.

اختبار المشروع

وسوف يختبر المشروع الرصيف المكهرب عبر تحليلات، وبحوث تم إجراؤها في منشأة اختبار الرصيف، بإدارة النقل بولاية إنديانا في منطقة ويست لافاييت.

ويتمثل الاختبار الأول في الضغط على جزء من الطريق، كما لو كانت الشاحنات تسير عليه، لمعرفة ما إذا كان الرصيف سيصمد، ويعمل بكفاءة في ظل المواد التقنية الموجودة به، كما قال الخبير الهندي أليبرانتيس.

أما الاختبار الثاني، فسوف يقيّم قدرة النظام على نقل مستويات عالية من الطاقة لاسلكيًا.

وفي غضون العامين المقبلين، وبمجرد التحقق من نجاح هذه التكنولوجيا في اجتياز الاختبارات المعملية، ستقوم إدارة النقل في إنديانا، بتنفيذ الفكرة على مسافة ربع ميل، حيث سيفحص المهندسون قدرة الطريق المكهربة، لتوصيل طاقة عالية للشاحنات.

تكلفة كهربة الطرق

وتختلف تقديرات تكلفة كهربة الطرق في كلا الاتجاهين على نطاق واسع، والبالغة من 1.1 مليون دولار إلى 2.8 مليون دولار لكل كيلومتر، وفقًا للتوقعات التي تم إجراؤها في السنوات الثلاث الماضية.

يشار إلى أن إنديانا ليست الولاية الوحيدة التي تدخل هذا السباق التقني، ففي سبتمبر/أيلول، أعلن حاكم ولاية ميشيغان، غريتشين ويتمير، عن مبادرة جديدة لتطوير أول بنية أساسية للشحن اللاسلكي في الولاية، وأن ولايته تبحث عن شركاء للمساعدة في تطوير ونشر مثل هذه التكنولوجيا.

كما تعكف جامعة ولاية يوتا أيضًا، على تطوير الشحن اللاسلكي، من خلال ما يسمى بـ“كهربة“ الطرق، حيث تنقل ملفات ممغنطة في الرصيف، الطاقة إلى السيارات الكهربائية عبر ملفات وأجهزة مثبتة أيضًا، في هذه السيارات.