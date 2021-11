"سبوتيفاي" تنافس "تيك توك" بميزة جديدة

طرحت شركة سبوتيفاي للبث الموسيقي، ميزة جديدة في تطبيقها للاختبار تشبه ”تيك توك“، باسم ديسكفر (Discover) تتيح للمستخدمين استعراض خلاصة أو موجز لمقاطع فيديو موسيقية تعرض بشكل رأسي.

وتظهر أيقونة ديسكفر لمن يمكنهم الوصول إلى تلك الميزة التي لا تزال قيد الاختبار، في تطبيق سبوتيفاي كعلامة تبويب رابعة في شريط التنقل أسفل التطبيق بين أيقونتي الصفحة الرئيسة والبحث.

Omg for the first time in how long (?), @Spotify has added a FOURTH icon to their toolbar: Discover! #NewSpotify pic.twitter.com/XQL2jpkXYq

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl

— Messina.eth (@chrismessina) November 24, 2021