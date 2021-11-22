ببطارية عملاقة.. طائرة كهربائية بريطانية تحطم رقما قياسيا بالسرعة

قالت شركة ”رولز رويس“ البريطانية لصناعة المحركات، إنها نجحت في تصنيع طائرة كهربائية بالكامل تعمل ببطارية عملاقة قادرة على شحن 7500 هاتف متحرك، وبسرعة حطمت الأرقام القياسية السابقة.

وسجلت الطائرة التي أطلق عليها اسم ”روح الابتكار“، رقما قياسيا جديدا في السرعة، بوصول سرعتها القصوى إلى 387.4 ميل (640 كم) في الساعة خلال رحلة تجريبية، أي أكثر بنحو 132 ميلا (218 كم) في الساعة من الرقم القياسي الحالي.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، الإثنين، إلى أن الطائرة حطمت أيضا الرقم القياسي بالوصول إلى ارتفاع 3000 متر في 202 ثانية، أي أسرع بحوالي 60 ثانية من الرقم الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، وارن إيست: ”بعد تركيز العالم على الحاجة لاتخاذ إجراءات مناخية لخفض الانبعاثات، يعتبر هذا إنجازا آخر من شأنه أن يساعد في الوصول إلى معدل صفر في الانبعاثات في مجال الطيران، ويدعم طموحاتنا لتقديم الاختراقات التكنولوجية التي يحتاجها المجتمع، لإزالة الكربون عبر النقل الجوي والبري والبحري“.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرحلة التجريبية للطائرة الجديدة، أجريت في موقع اختبار الطائرات التجريبي التابع لوزارة الدفاع البريطانية، في 16 الشهر الجاري، مضيفة أن مدير عمليات الطيران في ”رولز-رويس“، فيل أوديل، هو الذي قاد الطائرة خلال تلك الرحلة.

وقالت الصحيفة: ”بحسب بيان للشركة، وصلت سرعة الطائرة إلى 387.4 ميل في الساعة، وهذا أسرع بـ 132 ميلا في الساعة من الرقم القياسي الحالي، والذي حققته طائرة سيمنز الإلكترونية التي تعمل بالطاقة الهوائية في عام 2017“.

وأوضحت الصحيفة أن طائرة ”روح الابتكار“ يتم تشغيلها بواسطة محرك كهربائي بقوة 400 كيلو واط وبطارية دفع كثيفة الطاقة تحتوي على 6480 خلية/ وهي كبيرة بما يكفي لشحن ما يقارب من 7500 هاتف ذكي.

ولفتت إلى أن هذا النظام يمكّن مراوح الطائرة من الدوران بسرعة 2200 دورة في الدقيقة، أي ضعف سرعة الغسالة الآلية في الدوران العالي، مضيفة بأنه من أجل ضمان بقاء البطارية العملاقة باردة، فإن الطائرة مزودة بنظام حماية حراري فعال مصنوع من الفلين، وهو نفس الفلين المستخدم في تعبئة قوارير المشروبات.

وقال أوديل: إن ”قيادة طائرة روح الابتكار بهذه السرعة المذهلة، والاعتقاد بأننا حطمنا الرقم القياسي العالمي للطيران الكهربائي، هو إنجاز بالغ الأهمية“.