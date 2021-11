"غوغل" توظف أسطولا من الروبوتات لأعمال النظافة (فيديو)

أعلنت ”ألفابيت“، الشركة الأم لـ“غوغل“، الجمعة، عن مشروع يستهدف توظيف ”أسطول من الروبوتات“ لتنفيذ أعمال النظافة بأشكالها المختلفة داخل مقر الشركة.

وقالت الشركة في بيان، إن ”المشروع الذي يحمل اسم (Everyday Robots)، والذي طوره فريق داخل (مختبرات X) التجريبية المخصصة لإنشاء روبوت تعليمي للأغراض العامة، قد نقل بعض آلاتها النموذجية من المختبر إلى حرم Google Bay Area (مجمع المقر الرئيسى لشركتي غوغل وألفابيت) لتنفيذ بعض مهام النظافة الخفيفة“.

وأضافت: ”أنه على مدار الأشهر المقبلة، قد يرى الموظفون الروبوتات تقوم بعمليات التنظيف المختلفة، مثل مسح الطاولات بعد الغداء في أماكن الاستراحات، أو فتح أبواب غرفة الاجتماعات للتحقق مما إذا كانت الغرفة بحاجة إلى الترتيب أو ما إذا كانت هناك مقاعد مفقودة“.

Alphabet is putting its prototype robots to work cleaning up around Google’s offices https://t.co/7jmqjPaXPS pic.twitter.com/EF9oKnnWq7

— The Verge (@verge) November 19, 2021