كاميرات ذكية تكشف حالات الإغماء وتتصل بالطوارئ لإنقاذ المصابين

يزداد تثبيت كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، لتسجيل حوادث الطرق وجرائم القتل والسطو على الممتلكات، إذ حقق التقدم التكنولوجي وبرنامج الذكاء الاصطناعي، العديد من الاختراقات في هذه الأنظمة.

وبفضل برنامج التعلم العميق، تدار كاميرات المراقبة بوظائف مطورة، ومنها التعرف على الوجوه، واستشعار حركة المشاة لتنظيم المرور، وغيرها.

اكتشاف المرضى بين الحشود

ويتيح ابتكار جديد لكاميرات المراقبة اكتشاف المرضى المصابين بالتعب وسط الحشود في الشوارع، إذ يحدد بدقة وضعية أجسامهم، وما إذا كانوا مصابين بالدوار أو يسقطون على الأرض إثر تعرضهم للإغماء أو بسبب شعورهم بالألم، ثم تتصل هذه الأنظمة بخدمة الطوارئ لإنقاذهم.

تشبه رؤية العيون

ابتَكرَ تقنية كاميرات المراقبة الجديدة، فريق بحثي من معهد أبحاث الإلكترونيات والاتصالات ETRI في كوريا الجنوبية، باستخدام تقنية رؤية عميقة DeepView، إذ تستخدم هذه التقنية الأجهزة البصرية، بما في ذلك الكاميرات وأجهزة الاستشعار، بطريقة مماثلة لوظيفة الرؤية عند البشر.

واستنادًا إلى برنامج التعلم العميق للذكاء الاصطناعي، سترصد تقنية الرؤية العميقة بيئتها بنشاط، وستتعرف على الأشياء الثابتة، وستحلل المعلومات للتحقق من وجود حالات مرضية غير طبيعية بين الناس للعمل على إنقاذهم، في الوقت الحقيقي.

تشغيل ذاتي

واستخدم الباحثون في معهد ETRI، نحو 55000 مجموعة بيانات للصور، وكذلك نحو 90.000 مجموعة بيانات معلومات عالية الجودة، حول وضعية المفاصل البشرية وحركتها، من أجل تعزيز القدرات المعرفية لبرنامج الذكاء الاصطناعي التعلم العميق.

وذكر معهد أبحاث الإلكترونيات والاتصالات الكوري الجنوبي، أمس الأربعاء، في بيان صحفي، أن برنامج الرؤية العميقة ”DeepView“، يستخدم كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، إذ يعمل بشكل مستقل على اكتشاف الأشخاص المحتاجين للمساعدة الطبية، وعندما يرصد حالات غير طبيعية، فإنه سيُصدِر _على الفور_ تنبيهًا إلى مشغله سواء رقم طوارئ الشرطة أو خدمة الإسعاف.

من جانبه، أوضح مين أوك كي الباحث في معهد ETRI، أن تقنية DeepView يتم ترقيتها من خلال جمع البيانات، مشيرا إلى أنها ستعزز من المساهمة في إنشاء بيئات حضرية آمنة ونظيفة.

وسيتم تثبيت نظام الكاميرات الذكية في شهر حزيران/ يونيو 2022، وسط مدينة دايجون في كوريا الجنوبية، لعرض كفاءة أدائها.