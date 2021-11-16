شركة أمريكية تطور إطارا لتحكم العين بأجهزة الآيباد

طورت شركة أمريكية جهازا جديدا مُخصصا للأشخاص ذوي الإعاقة في المقام الأول، ولأجهزة Apple اللوحية (آيباد) يحتوي على مكبرات صوت كبيرة وبطارية طويلة العمر وحامل كرسي متحرك.

وقالت شركة ”توبي دينافوكس“، إن جهازها الجديد ”TD Pilot“ يُعد إطارًا فائق القوة لموديلات آيباد المُختلفة، ويعمل وفقاً لبرنامج مُلحقات Apple المُخصص لأجهزتها اللوحية، إضافة إلي أنه مقاوم للماء والغبار، لذلك فهو قادر على تحمل عاصفة مطيرة أو حتى يُمكن استخدامه أثناء الاستحمام.

ويحتوي الجهاز الجديد على ”نافذة شريك“ (Partner Window) ثانوية في الخلف توضح ما يقوله المُستخدم، والتي تهدف إلى جعل المُحادثة تسير بشكل أكثر طبيعية، وعلاوة علي ذلك، يتميز ”TD Pilot“ بأحدث مُستشعر لتتبع العين الذي طورته شركة ”توبى دينافوكس“، وهو قوي بما يكفي للعمل في ضوء الشمس الساطع.

وأوضحت الشركة أنها تعاملت مباشرة مع شركة Apple لجعل جهازها الجديد مثاليا للاستخدامات قدر الإمكان.

من جانبها، قالت سارة هيرلينجر، وهي مسؤولة بارزة في شركة آبل :“نحن متحمسون لأن الأشخاص الذين يحتاجون إلى هذه التكنولوجيا ستُتاح لهم الفرصة للتحكم في آيباد بأعينهم فقط“.

وأضافت: ”في آبل، نبني تقنية أساسية، بما في ذلك دعم تتبع العين، في أنظمة التشغيل الخاصة بنا لتسهيل الوصول إليها.. كما يسعدنا أن TD Pilot التابع لـتوبى دينافوكس يستفيد من ذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من متابعة اهتماماتهم“.

والجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولي للشركة لإنتاج أجهزة مماثلة، فقد كانت تنتج سابقاً أجهزة مساعدة تعمل بنظام ”ويندوز“ منذ سنوات.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة ”توبي دينافوكس“، فريدريك روبن: ”إن TD Pilot يمنح المُستخدمين ذوي الإعاقة نفس النوع من المرونة التي يتمتع بها الأشخاص العاديون. وقد لا يحتاج البعض إلى القوة الكاملة لجهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز، أو ربما يفضلون فقط التعامل مع الواجهة الأبسط على جهاز آيباد.“

وأضاف: ”كما سيتمكن مُستخدمو البرنامج الجديد أيضاً من استخدام خاصية تتبع العين للعب بعض ألعاب iPadOS، طالما أنها لا تتطلب حركة سريعة للغاية.“

ويشمل ”TD Pilot“ جهاز آيباد يتضمن تطبيقات مثل ”TD Talk“ و“TD Snap“ و“TD Copilot“ و“Pathways for Snap Core First“.

ويحتوي جهاز الآيباد على موصل Thunderbolt / USB 4 الخاص به، بينما يحتوي TD Pilot على منفذ واحد منUSB-C ، وواجهة موصل تبديل 2 x 3.5 مم، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم، و15 VDC في 1.65/ 4 مم (موصل الطاقة).

ويحتوي الجهاز الجديد أيضاً على مُكبرات صوت بوكس ​​2 × 10 واط، وخيار تضمين WLAN 802.11ax Wi-Fi 6 ؛ نطاق مزدوج متزامن (2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز)، وHT80 بتقنية MIMO Bluetooth 5.0.

والجهاز مُتاح الآن للشراء كجهاز طبي (مع جهاز iPad)، موصوف من قبل المُتخصصين ويتم تسليمه من خلال أنظمة التأمين في جميع أنحاء العالم.