كابل مبتكر يشحن السيارات الكهربائية في 5 دقائق

توصلت شركة فورد العالمية، والمختصة بصناعة السيارات، إلى تقنية جديدة تلبي احتياجات مستخدمي السيارات الكهربائية في تشغيلها بسهولة، من خلال شحنها بسرعة.

وأعلنت فورد أن فريقًا من الباحثين في مركز الأبحاث والهندسة المتقدمة التابع لها، وبالتعاون مع فريق بحثي من جامعة بيرديو الأمريكية، نجح في ابتكار كابل شحن يمكنه شحن السيارات الكهربائية بالكامل، وذلك في مدة زمنية قصيرة لا تتعدى 5 دقائق.

وأوردت تقارير صحفية أن الباحثين في جامعة بيردو والعلامة التجارية فورد، تمكنوا من تطوير كابل شحن قوي، يمكن استخدامه في محطات شحن السيارات الكهربائية.

وتُعد السيارات الكهربائية إحدى وسائل الطرق البديلة لمواجهة تحديات المناخ، والمتمثلة في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري في تشغيل المصانع والآلات المتنوعة، ومن بينها السيارات.

وشهدت السنوات القليلة الأخيرة، ارتفاعًا مستمرًا في التحول إلى تشغيل الآلات باستخدام الطاقة النظيفة، حيث ازداد الطلب على شراء السيارات الكهربائية، والتي تعمل من خلال شحنها بالطاقة الكهربائية.

نظام تبريد

وتحدثت تقارير إخبارية، أن الفريق البحثي صمم كابل الشحن الجديد، مزودًا بتقنية نظام تبريد سائل، حتى تمنع تعرضه لظاهرة السخونة الزائدة.

وتعمل هذه التقنية الجديدة من خلال تحويل السائل إلى بخار، الأمر الذي يساعد على إذابة الحرارة المرتفعة في الكابل.

وأوضح مايكل ديجنر، مسؤول كبير في قسم التكنولوجيا لدى مركز فورد للأبحاث والهندسة المتقدمة، أن ”المركبات الكهربائية عند تزويدها بالطاقة بشكل أسرع من الأنظمة المعتادة، فإن عملية الشحن تستهلك مزيدًا من التيار الكهربائي للتنقل عبر كابل الشحن، حيث كلما زاد مرور التيار الكهربائي، تزداد كمية الحرارة التي تجب إزالتها للحفاظ على تشغيل الكابل“، وفقًا لقوله.

أجهزة الشحن الحالية

ويشرح الباحثون كذلك أن الإصدارات الحالية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لديها قدرات محدودة فيما يتعلق بمدى سرعتها في شحن بطارية المركبات الكهربائية، كل هذا لتجنب خطر تعرض الدائرة الكهربائية في الكابل للسخونة الزائدة، بعد تعرضها لارتفاع درجة الحرارة.

ولم يكشف الباحثون، في الوقت نفسه، تفاصيل حول موعد توافر الكابل المبتكر، وإتاحته في الأسواق.