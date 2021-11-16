الروبوتات "تغزو" متاجر كوريا الجنوبية.. ووظائف مهددة بالاختفاء

مع تنامي تطورات الأنظمة الروبوتية، لتشغل جزءا كبيرا لا يمكن الاستغناء عنه في أداء العديد من المهام، يشهد القطاع الاقتصادي في كوريا الجنوبية، تحولا غير مسبوق، حيث أصبحت الأجهزة الذكية تدير العديد من الأعمال التجارية، دون الحاجة للموظفين.

وفي أحدث علامة للتحول إلى أنظمة الأتمتة، سجلت كوريا الجنوبية، ارتفاعا مستمرا في متاجر الصرافة الخالية من الصرّافين، واعتمد تجار التجزئة في غضون السنوات القليلة الماضية، على أنظمة الدفع الذاتي، لتحل بديلا عن أمين الصندوق في المتاجر ”الكاشير“.

نتيجة لذلك استغنى الكثير من أصحاب المتاجر عن موظفي ”الكاشير“، لتوفير تكاليف العمالة، وبفضل الأتمتة تفتح الكثير المتاجر أبوابها في كوريا الجنوبية، حتى وقت متأخر من الليل.

يعمل نحو 1700 متجر كبير في كوريا الجنوبية بنظام التناوب بين العمالة البشرية وبين الأنظمة الروبوتية، ومن أشهرها 4 سلاسل متاجر للبيع بالتجزئة وهي: متاجرCU، ومجموعة GS25 ومتجر 7-Eleven، ومتجر E-Mart 24″، ويدير كذلك أصحاب أكثر من 47000 متجر صغير، أعمالهم بالنظام الهجين.

كما خصص العديد من متاجر صنع وجبات الأطعمة، التعامل الآلي في عملية البيع، إذ بفضل ذلك تفتح أبوابها على مدار 24 ساعة في اليوم، طوال السنة دون الحاجة لموظفين.

إدارة الأعمال دون موظفين

ظهرت الفكرة للمرة الأولى في 2018 عندما كشف موقع أمازون، النقاب للمرة الأولى عن Amazon Go الذي لا يعمل بأمين الصندوق، إذ عند شراء المنتجات يتم الدفع آليا، في تلك الفترة تبنت الشركات الكورية الجنوبية مفهوما مشابها لتشغيل العديد من الأعمال التجارية دون موظفين، إذ تضمنت متاجر الآيس كريم والمقاهي وخدمات غسيل الملابس.

وفقا لشركة Shinhan Card لإصدار بطاقات الائتمان في كوريا الجنوبية، حققت معاملات بطاقات الائتمان للدفع الآلي في المقاهي الخالية من الموظفين قفزة بنسبة 50%، وذلك خلال الفترة بين أغسطس 2019 ويناير 2020، بينما سجلت مقاهي الدفع البشري، قفزة تترواح من 5 %- 24%، وذلك خلال الفترة ذاتها.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة المستهلك الكورية الجنوبية، نما عدد مغاسل الخدمة الذاتية لست شركات كبرى من 3086 مغسلة روبوتية في 2016 إلى 4252 مغسلة روبوتية في 2020، وذلك بزيادة قدرها 37.8%.

كما حققت المغاسل الروبوتية ارتفاعا مستمرا في الإيرادات حيث تراوحت ما بين 49.8 مليار وون كوري جنوبي ”42.1 مليون دولار أمريكي“ في 2016، إلى 112.9 مليار وون كوري جنوبي نحو 95.552 مليون دولار أمريكي في 2020.

أسباب تفوق الأتمتة

كشف خبراء في علم سلوك المستهلك بجامعة إنتشون الكورية الجنوبية، أن تنافسية الأسعار والفضول بشأن التعرف على شيء جديد، بالإضافة إلى ميزة التسوق بسرعة، جعلت المتاجر دون موظفين أكثر جاذبية للمستهلكين.

ونوّه الخبراء في الوقت ذاته، حتى يدوم عمل المتاجر الخالية من الموظفين على المدى الطويل، فإنه يتعين على أصحاب الأعمال التجارية، معالجة العديد من القضايا لتعمل هذه الأنظمة الذكية بدقة، مثل: حماية الخصوصية، وتقديم الخدمات المطلوبة للمستهلكين دون أخطاء.

من ناحيته، توقع الباحث لي جونغ هي من كلية الأعمال والاقتصاد بجامعة تشونج أنج في كوريا الجنوبية، أن الطلب على المتاجر الخالية من الموظفين سيستمر في النمو، في ظل تفاقم مشكلات تحمل تكاليف العمالة، حيث المتاجر الخالية من الموظفين تمثل بديلا.

ولفت إلى أن ”أتمتة الأعمال يمكن أن تخلق وظائف في مجالات جديدة مثل شركات الحلول التي تركز على المتاجر دون موظفين بما في ذلك الأكشاك وأنظمة التشغيل الآلي الأخرى“، مرجحا نتيجة لذلك اختفاء الوظائف التي تتطلب مهارات منخفضة، مثل وظيفة الكاشير.