4 رواد فضاء يقلعون إلى محطة الفضاء الدولية في مركبة "سبايس إكس"‎‎

أقلع ثلاثة رواد فضاء أمريكيون ورابع ألماني مساء الأربعاء، إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة ”سبايس إكس“ في مهمة في المدار تستمر ستة أشهر، كان مفترضا أن تبدأ قبل عشرة أيام لكنها أرجئت مِرارا.

وسيحل رواد الفضاء الأربعة محل الطاقم الذي غادر محطة الفضاء الدولية قبل أيام وعاد إلى الأرض ليلة الثلاثاء، ومن بين أفراده الفرنسي توما بيسكيه.

وانطلق الطاقم من فلوريدا على متن كبسولة يحملها صاروخ ”فالكون“ 9 من إنتاج شركة سبايس إكس، في الساعة الـ21,03، الـ(2,03 ت غ الخميس).

ومن المفترض أن تلتحم كبسولتهم ”دراغون“ بمحطة الفضاء الخميس الساعة الـ19,10 الـ(00,10 ت غ الجمعة).

وكان مقررا أن ينطلق الطاقم في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، لكن عملية الإقلاع أرجئت مرارا، ولا سيما بسبب الأحوال الجوية، ثم بسبب ”مشكلة صحية طفيفة“ أصيب بها أحد رواد الفضاء ولم تكشف ناسا تفاصيل بشأنها.

وقررت الناسا عندها أن تعيد فريق ”كرو-2“ قبل إطلاق فريق ”كرو-3“.

وأطلق على الطاقم اسم ”كرو-3“ لأنها ثالث مهمة إلى محطة الفضاء الدولية تنفذها ”سبايس إكس“ لحساب ناسا، لكنها في الواقع خامس مرة تطلق فيها شركة إيلون ماسك بشرا إلى المدار، إذ قامت قبل كرو-1 وكرو-2 بمهمة اختبارية ”ديمو-2“ نقلت خلالها رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية. وفي أيلول/سبتمبر، أطلقت أربعة سياح إلى الفضاء لثلاثة أيام بمعزل عن الناسا.

و“سبايس اكس“ هي شركة تقنيات استكشاف الفضاء وهي شركة خاصة أمريكية تعمل على تصنيع الطيران والنقل الفضائي، أسسها إيلون ماسك في 2002، لتقليل تكاليف النقل الفضائي وللتمكن من استعمار المريخ.

أطلقت سبيس إكس العديد من الأقمار الصناعية لخدمة الإنترنت ستارلنك، وطورت العديد من المركبات منها مركبة الشحن الفضائية دراجون، ونقلت البشر إلى محطة الفضاء الدولية على مركبة دراجون 2، ولها العديد من الإنجازات منها إِطلاق أول صاروخ يعمل بالوقود السائل ممول من القطاع الخاص، وهي أول شركة خاصة ترسل مركبة فضائية إلى مدار حول الأرض وتعيدها إلى الأرض بنجاح، وأول شركة خاصة ترسل مركبة فضائية ورواد فضاء إلى محطّة الفضاء الدولية، وحققت أول إقلاع عمودي وهبوط عمودي لصاروخ مداري، وأول شركة تعيد استخدام صاروخ مداري، ونقلت سبيس إكس 20 رحلة إلى محطة الفضاء الدولية في إطار شراكتها مع وكالة ناسا.