هبوط طاقم "سبيس-إكس" عقب انتهاء مهمته في المحطة الفضائية الدولية

هبط أربعة رواد فضاء كانوا داخل كبسولة ”كرو دراجون“ التابعة لشركة ”سبيس-إكس“، بأمان في خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا أمس الإثنين.

جاء ذلك في نهاية مهمة علمية تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ”ناسا“ استمرت ستة أشهر على متن المحطة الفضائية الدولية شملت رحلة العودة إلى الأرض والتي استمرت يوما كاملا.

وهبطت الكبسولة وهي من نوع دراجون وتحمل اسم ”إنديفور“ بواسطة مظلة في البحر كما هو مخطط بعد (الساعة الـ10:30 مساء) بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الإثنين الـ(03:30 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) بعد رحلة عودة عبر الغلاف الجوي للأرض بثتها ”ناسا“ على الهواء مباشرة عبر الإنترنت.

والتقط التصوير الحراري على الهواء مباشرة لمحة من اندفاع الكبسولة مثل نيزك عبر سماء الليل فوق خليج المكسيك قبل دقائق من هبوطها.

وسُمع التصفيق من داخل مركز التحكم في الطيران حيث فُتحت المظلات الأربع الرئيسة فوق الكبسولة أثناء اندفاعها نحو سطح مياه الخليج؛ ما أدى لإبطاء سرعتها إلى نحو 24 كيلومترا قبل أن تلامس المياه الهادئة برفق.

وسُمع صوت من مركز التحكم في رحلات ”سبيس-إكس“ في ضواحي لوس أنجليس يخبر الطاقم بعد التأكد من سلامة الهبوط ”نيابة عن شركة سبيس إكس، نرحب بإنديفور على كوكب الأرض“.

ورد أحد رواد الفضاء عبر دائرة الاتصال بالقول إنه ”لمن دواعي سروري أن أعود“.

وبدأت المركبة الفضائية، التي تعمل بشكل مستقل، رحلة العودة التي استغرقت ثماني ساعات في وقت سابق من يوم الإثنين، بتحليق دام 90 دقيقة حول المحطة الفضائية حيث التقط الطاقم سلسلة من صور المسح للمركز المداري أثناء الدوران حول كوكب الأرض على ارتفاع نحو 400 كيلومتر.

وشرعت كبسولة ”كرو دراجون“ بعد ذلك في سلسلة من المناورات على مدار اليوم، لتقترب من الأرض قبل أن تهبط أخيرا خلال الليل.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ”ناسا“، إرجاء إطلاق صاروخ تابع لشركة ”سبيس إكس“ وعلى متنه أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية لمدة ثلاثة أيام.

وكان ذلك ثاني تأجيل للمهمة في غضون أسبوع، وعَزَته الإدارة إلى عارض صحي ألمّ بأحد أفراد الطاقم الأربعة.

وقالت ”ناسا“ إن الإطلاق كان مقررا _في الأساس_ في الـ31 من تشرين الأول/أكتوبر، قبل إرجائه إلى الأسبوع الذي يليه بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، قبل أن يتأجل مجددا.