"سبيس إكس" و"ناسا" تؤجلان عودة 4 رواد فضاء إلى الأرض

أجلت شركة ”سبيس إكس“ ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، عودة أربعة رواد فضاء في محطة الفضاء الدولية إلى الأرض، حتى وقت متأخر من يوم غد الإثنين 8 تشرين الثاني/نوفمبر؛ بسبب سوء الأحوال الجوية في موقع رشاشهم، وفق ما أورده موقع ”سبيس دوت كوم“، اليوم الأحد.

وقال الموقع، إن رواد الفضاء الأربعة في مهمة SpaceX’s Crew-2 التابعة لناسا، سيتخلون عن المحطة الفضائية بعد ظهر يوم غد الإثنين الساعة 2:05 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (19:05 بتوقيت غرينتش)، أي بعد يوم واحد من الموعد المخطط له.

وأوضح أن رواد الفضاء كانوا يخططون لمغادرة المحطة، بعد ظهر اليوم الأحد أو في صباح يوم غد الإثنين، لكنه سيتعين عليهم الانتظار يوما إضافيا للقيام بالرحلة.

وأعلن مسؤولو ”ناسا“ في بيان نشر بوقت متأخر من يوم أمس السبت، أنه ”قررت فرق البعثة تعديل يوم الأحد 7 نوفمبر، وذلك بعد إلغاء الالتحام إثر مراجعة الطقس المخطط لها، والتي أظهرت رياحا عاتية غير مواتية للتعافي بالقرب من منطقة الانهيار في خليج المكسيك“.

ووفق ”سبيس دوت كوم“، ستعيد مركبة SpaceX Crew-2 رواد فضاء ناسا، شاين كيمبرو، وميغان ماك آرثر إلى الأرض، جنبا إلى جنب مع رائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أكيهيكو هوشيد، ورائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية توماس بيسكيت.

وكان مسافرو الفضاء الأربعة قد انطلقوا إلى محطة الفضاء الدولية على متن Crew Dragon Endeavour، في نيسان/أبريل الماضي، وسيكونون قد أمضوا 199 يوما في الفضاء بحلول وقت عودتهم.

ومن المتوقع أن ينطلق Crew Dragon Endeavour في واحد من سبعة مواقع مستهدفة مختلفة قبالة ساحل فلوريدا، إما في خليج المكسيك أو المحيط الأطلسي.

ونقل الموقع عن مسؤولين في ناسا قولهم: ”إن SpaceX و NASA ستختاران موقعا أساسيا وموقعا بديلا قبل وقت قصير من الهبوط“.

ويوم أمس السبت، قال مسؤولو ”ناسا“ إنهم لن يعلنوا على الأرجح عن اختيار الرش الأخير إلا بعد الهبوط؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

يشار إلى أن مهمة Crew-2 هي رحلة الفضاء البشرية الثالثة لـ SpaceX والثانية لناسا من بين ست بعثات مأهولة للوكالة بموجب عقد بمليارات الدولارات مع برنامج Commercial Crew التابع للوكالة.

وتستعد شركة SpaceX أيضا، لإطلاق رحلتها المأهولة التالية لوكالة ”ناسا“، وهي مهمة مكونة من أربعة أفراد تسمى Crew-3، والتي تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية ومشكلة طبية بسيطة مع أحد أفراد طاقمها الأربعة.