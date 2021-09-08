الصين تسعى لبناء محطات تكييف عملاقة تغطي أحياء بأكملها

تسعى الصين إلى الاستغناء عن أجهزة التكييف الصغيرة والمنفصلة في كل مبنى على حدة، والانتقال إلى مشروع يهدف لتبريد أحياء بأكملها بمحطات تكييف هواء عملاقة.

وبحسب صحيفة إلموندو الإسبانية، يعد إقليم شينزين واحدا من أكبر المراكز التكنولوجية في الصين والعالم، لكن لديها مشكلة تكمن في المناخ شبه الاستوائي شديد الحرارة والرطب طوال العام تقريبا.

وترى الصين أن الحل لا يكمن في تركيب المزيد من مكيفات الهواء في المنازل والشركات ومراكز التسوق، ولكن في تبريد أحياء بأكملها عن طريق محطات عملاقة.

وتعد شركة تشيانهاي للطاقة المسؤول عن تطوير فكرة المشروع، ويحظى المشروع بدعم المؤسسات العامة الصينية.

ومنذ إنشائها في عام 2014، تمكنت الشركة من تركيب وتشغيل 3 محطات توفر في الوقت الحالي مكيفات الهواء للشركات والمناطق العامة.

كيف يعمل هذا النظام؟

يعمل نظام التبريد في الأساس مثل مكيف الهواء العادي، لكن على نطاق عملاق، حيث تزود محطة مركزية تحت الأرض مسؤولة عن التبريد جميع المباني المجاورة بالمياه الباردة، ومن ثم تحول إلى هواء بارد.

ونظرا لأن تشغيل تلك المحطات يستمر لفترة طويلة ولا يكون فعالا إلا حال عملها لأكثر من 8 ساعات متواصلة، فإن المسؤولين يفضلون عدم تقديم الخدمات للمنازل بسبب مشكلة توفير الطاقة.

ويهدف المشروع على وجه التحديد إلى عدم هدر الكثير من الطاقة على تبريد الهواء، وتوزيع الاستهلاك مركزيا في أشد أوقات السنة حرارة.

وتشير التقارير الأولية إلى أن مكيفات الهواء العامة هذه يمكنها توفير حوالي 130 مليون كيلوواط من الكهرباء سنويا.

ومن خلال المحطات العشر المقرر إنشاؤها، تتوقع مدينة شينزين توفير 400 ألف طن من الهواء البارد النقي، في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 20 كيلومترا مربعا من المدينة.

ويتمثل العيب الكبير في نظام التبريد الضخم هذا في أنه يتطلب تخطيطا معماريا وبنية خاصة، حتى يكون توزيع الهواء البارد فعالا.

ويسمح التطور المعماري الأخير لمدينة شينزين، الذي نما بشكل كبير للغاية خلال العشرين عاما الماضية، لعمل هذا النظام بكفاءة.