على هامش إطلاق آيفون 13.. أبل تطرح منتجات ذكية جديدة

كشفت صحيفة ألمانية عن استعداد شركة أبل العالمية لطرح منتجات ذكية جديدة على هامش طرحها لنسخة iPhone13، والمقرر إزاحة الستار عنها في بث مباشر في ١٤ سبتمبر الجاري.

وقالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية، الأربعاء، إنه من المتوقع ألا يقتصر حفل أبل الذي سيعقد عن بعد، وفي صورة بث مباشر الأسبوع المقبل، على تدشين النسخة الجديدة من آيفون، ولكن على الأرجح سيتضمن كشفًا عن عدد من المنتجات الذكية الواعدة، ومن ببنها ساعة Apple Watch الجديدة، وربما أيضًا الإصدارات المحدثة من iPad و iPad Mini.

وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن عروض أبل الجديدة ستشمل ما مجموعه أربعة طرز مختلفة من iPhone بثلاثة أحجام مختلفة للشاشة (5.4 و 6.1 و 6.7 بوصات). وهو ما يتوافق مع أحجام السلسلة الحالية من طراز mini إلى طراز Pro-Max.

Jetzt steht es fest. #AppleEvent am 14. September um 19 Uhr. pic.twitter.com/eBBCATKz1H — Sven Stein (@svenstein) September 7, 2021

ومن حيث التصميم، لن تختلف أجهزة iPhone الأربعة كثيرًا عن أجهزة الجيل السابق، الثاني عشر. ومع ذلك، فمن المتصور أن تكون الشاشة أصغر قليلا من ذي قبل.

ورغم تكتم أبل طيلة الأسابيع الماضية، وعدم افصاحها عن أي تفاصيل تتعلق بآيفون ١٣، إلا أن الأغطية الواقية للهاتف باتت متوفرة بالفعل. وقام متجر Arktis.de للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت بملء مستودعاته بأغطية واقية ورقاقات للأجهزة الجديدة.

ويوضح راينر وولف، المدير الإداري لشركة Arktis ، لـ“بيلد“: ”تم بالفعل تزيين العديد من الأغطية بطبعات مثل iPhone 13 و iPhone 13 mini و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max“.

يمكن ملاحظة ذلك بوضوح في حالة أن فجوة الكاميرا في طرز Pro أكبر بكثير من ذي قبل. فيوضح وولف: ”بالطبع، يشير هذا إلى وحدة كاميرا جديدة ومحسّنة في طرز Pro“.

وفي الواقع، كانت هناك تسريبات عدة عن وظائف جديدة لكاميرات iPhone منذ شهور. حيث أصبح متاحًا وجود وضع عمودي لأفلام الفيديو، ومن ثم يمكن تعديل ضبابية الخلفية بعد ذلك.

وهناك تكهنات حول وضع الصور الفلكية، والذي من المفترض أن يتيح التعرض لفترات طويلة جدًا لتصوير القمر والنجوم. فمن الممكن أن تكون هذه التحسينات حصرية لطرازات Pro – حسبما تشير الأغطية الواقية إلى ذلك.

ومن المؤكد أن جهاز iPhone الجديد سيجري مكالمات عبر الأقمار الصناعية. هذا يعني أنه في حالات الطوارئ، يمكنك طلب المساعدة أو تلقي رسائل نصية حيث توجد نقاط توقف للشبكات الخلوية التقليدية.

ويعتقد الخبراء أنه ستكون هناك شريحة في أجهزة iPhone من شأنها تمكين الاتصال عبر الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض (LEO للاختصار). وقد تعمل أبل مع مزود خدمة هاتفية عبر الأقمار الصناعية مثل Globalstar..

ومن المتصور أيضًا أن يكون لجهاز iPhone مستشعر بصمات الأصابع تحت شاشة اللمس.

وكان المحلل التقني مينج شي كوو توقع قبل عامين أنه في عام 2021، بالإضافة إلى التعرف على الوجه FaceID، ستعيد Apple أيضًا مستشعر بصمة TouchID إلى iPhone، والذي سيتم وضعه بعد ذلك تحت زجاج الشاشة.

يُتوقع كذلك تقديم iPhone لأول مرة بنسخة تخزين بسعة تيرابايت. بالإضافة إلى احتواء جميع الطرز على ماسح ضوئي ليدار للكاميرا الخاصة بها (حتى الآن فقط في طرز Pro).

بالإضافة إلى أجهزة iPhone الجديدة، سيتم أيضًا تقديم Apple Watch Series 7 الجديدة. ويتوقع مارك جورمان، وهو خبير تقني مطلع على إنتاج شركة أبل، حدوث تغيير في التصميم. فيمكن أن تحتوي الساعة الذكية على شاشة عرض أكثر انبساطًا، وربما أكبر، حيث تشير تكهنات إلى طول جانبي يبلغ 41 و 45 مللمترا بدلاً من 40 و 44 مللمترا المعتاد حتى الآن.

هناك أيضًا تصميم جديد لسماعات الرأس اللاسلكية، AirPods 3، والتي يجب أن تعتمد على AirPods Pro الأغلى ثمنا. ومع ذلك، لن تحتوي سدادات الأذن على قامع نشط للضوضاء.

سيتم أيضًا تعديل تصميم iPad Mini بشكل كبير، حيث يتوقع تضمين حواف أرق حول الشاشة، وأخيرًا، سيكون الجيل التاسع من iPad للمبتدئين أكثر نحافة وقوة.