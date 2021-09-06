تدشين أول متجر يعمل بـ"الذكاء الاصطناعي" على مستوى الشرق الأوسط في الإمارات

دُشن في دولة الإمارات يوم الإثنين، أول متجر مؤتمت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي دون صناديق دفع (كاشير) على مستوى الشرق الأوسط.

وقالت وكالة أسيوشيتد برس الأمريكية في تقريرها، إن شركة كارفور العملاقة للبيع بالتجزئة طرحت رؤيتها لمستقبل الصناعة في أحد مراكز التسوق في دبي، بإطلاقها هذا المتجر.

وأشارت إلى أن هذا المتجر الذي يشبه متاجر البقالة غير المأهولة في أمازون التي افتتحت عام 2018، يبدو مثل أي متجر عادي، مليء بالمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة، بين واجهات المتاجر مترامية الأطراف.

وقالت الوكالة إن هناك نظاما متطورا يتتبع تحركات المتسوقين ويقضي على طوابير الدفع ويسمح للناس بالحصول على المنتجات التي سيخرجون بها في الحال.

ويعمل نظام الدفع في ذلك المتجر المبتكر عن طريق تطبيق بالهاتف الذكي، حيث لا يسمح بالدخول إلا لمن يمتلكون هذا التطبيق على هواتفهم.

وذكرت الوكالة أن هناك ما يقرب من مئة كاميرا مراقبة صغيرة تغطي السقف وأجهزة استشعار لا حصر لها مصفوفة على رفوف المنتجات في المتجر، وبمجرد مغادرة المتسوق من المتجر تصل على هواتفهم فواتير الشراء.

وأكد هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لتجارة التجزئة وصاحبة امتياز إدارة كارفور في الشرق الأوسط، في حديثه لوكالة أسوشيتد برس: ”هكذا سيبدو المستقبل.. نحن نؤمن بالمتاجر الفعلية في المستقبل. ومع ذلك، نعتقد أن التجربة ستتغير ”.

وأضاف تقرير الوكالة أن المتجر التجريبي، المسمى Carrefour City +، هو أحدث إضافة إلى المجال المزدهر للبيع بالتجزئة أوتوماتيكيا.

ويجمع كبار تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم بين برامج التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في محاولة لخفض تكاليف العمالة والتخلص من الانزعاج الناتج عن الطوابير الطويلة وجمع البيانات الهامة حول سلوك التسوق.

وقال ”ويس“ إننا ”نستخدم (البيانات) لتوفير تجربة أفضل في المستقبل… حيث لا يضطر العملاء إلى التفكير في المنتجات التالية التي يريدونها.. ويتم استخدام جميع الإحصاءات داخليًا لتوفير تجربة تسوق أفضل“.

وأوضح ”ويس“ أن العملاء يجب أن يمنحوا كارفور الإذن بجمع معلومات عنهم، حيث تتعهد الشركة بعدم مشاركتها.

وتشير الوكالة إلى أن فكرة قيام بائع تجزئة ضخم بجمع البيانات حول عادات المتسوقين أثارت بالفعل مخاوف بشأن الخصوصية في الولايات المتحدة، حيث تدير أمازون الآن العديد من هذه المتاجر المستقبلية، والمعروفة باسم Amazon Go.

وتضيف أن انتشار الوباء أجبر كبار تجار التجزئة على إعادة تقييم المستقبل، حيث يستثمر الكثيرون بشكل متزايد في تقنيات الذكاء الاصطناعي وهي رؤية تهدد فقدان الوظائف بشكل كبير في جميع أنحاء الصناعة.

إلا أن كارفور شدد على أنه سيظل بحاجة إلى العاملين البشريين، على الأقل في المدى القصير، من أجل ”دعم العملاء“ وتشغيل الآلات.