هل ملابس الأداء مهمة للرياضة الإلكترونية؟

يهتم اللاعبون في عالم الرياضة الإلكترونية (esports) بمواكبة أحدث الابتكارات في ملابس الأداء، التي تساعد اللاعب على ممارسة لعبته المفضلة إلكترونيًا، متجنبًا الكثير من العناء مثل حالات التعرق الزائد ومعاناة التقلص العضلي نتيجة الثبات لفترات طويلة على وضعية معينة للجسد أثناء اللعب.

وتحدث نضال ناصر، أفضل لاعب في بطولة ”NBA 2K“ وهي سلسلة من ألعاب فيديو تحاكي رياضة كرة السلة، لصحيفة ”واشنطن بوست“ عن تجربته مع ملابس ألعاب الفيديو وكيف كانت تمنحه القدرة على الفوز في المباريات الصعبة.

وقالت الصحيفة أن ناصر وقع العام الماضي اتفاقية مع ماركة ملابس كرة السلة تُسمى ”Point3“ للمساعدة في تصميم سراويل قصيرة لألعاب الفيديو بنسيج يشبه المناشف بتقنية ”DRYV“ لتجفيف اليدين بسرعة وسهولة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن ناصر قوله، ”كانت يداي تتعرقان من الإمساك بوحدة التحكم، الآن فقط أسحب يدي سريعًا على منشفة السروال، وأكون على ما يرام“.

وتقول الصحيفة إن سروال ”Point3“ ليس سوى جزء من أحدث تطويرات الشركات المتنافسة لصناعة ملابس أداء لألعاب الفيديو، حيث بدأت العديد من الشركات الكبرى والناشئة في تطوير ملابس الرياضة الإلكترونية.

الموضة الإلكترونية

وبينت أنه في الوقت الراهن تتزايد المجموعات المتنوعة من تلك المنتجات، فمن بينها الأكمام الضاغطة لمنع تقلصات العضلات وقفازات الألعاب المقاومة للتعرق ونظارات حجب الضوء الأزرق لتقليل إجهاد العين؛ وحتى الأحذية الرياضية الإلكترونية.

ومع بدء المزيد من اللاعبين المحترفين في استخدام تلك المنتجات، تأمل الشركات في أن تكون هذه بداية لاتجاه كبير في عالم الموضة الإلكترونية.

وقال مايكل لوشر، مؤسس شركة ”Point3“ ومديرها التنفيذي، الذي حول اهتمام شركته إلى الرياضة الإلكترونية في بداية فترة وباء كورونا في أوائل عام 2020، ”شعرنا أنه لم يكن هناك الكثير من التفكير والابتكار في مجال الأداء للألعاب الإلكترونية“.

ويعتقد لوشر أن سوق الأداء ”لا يزال يتطور كثيرًا“ وسيغمره كثير من المنتجات الجديدة والمبتكرة في السنوات القليلة المقبلة، مدفوعا بالطلب المتزايد من قبل اللاعبين.

ولم يكن ذلك التطور الأخير في ملابس الأداء مفاجئًا لشاك ثول، باحث مشارك في جامعة الرياضة الألمانية في كولونيا، حيث كان ثول على مدى السنوات الست الماضية يقوم مع فريقه بإجراء أبحاث حول المجهود البدني والعقلي عن الرياضيين في مجال الرياضات الإلكترونية، مما يساعد على تطوير برامج التدريب والتعافي الأمثل.

وأوضح ثول أن العديد من الفرق المحترفة بدأت في معاملة لاعبيها مثل الرياضيين التقليديين، من خلال تزويدهم بخبراء التغذية والمعالجين الفيزيائيين وعلماء النفس، وهو ما يؤكد أن ملابس الأداء هي الخطوة المنطقية التالية في ذلك الأمر.



تأثيرات نفسية إيجابية

وفي حين أن تأثير هذه الملابس غير معلوم إذا كان له أي فوائد جسدية حقيقية، يقول ثول إن هناك على الأقل تأثيرات نفسية إيجابية.

وبين أنه ”في هذه اللحظة، لا يوجد دليل فسيولوجي على أن هذه الأشياء (الملابس) تعمل فعلا، ولكن ومن خلال نظرية تأثير الدواء الوهمي، إذا كنت تعتقد أنه سيساعدك، فقد يؤثر عليك، وارتداء ملابس معينة يؤدي إلى تحسين طريقة تفكيرك ويجعلك أكثر تركيزًا“.

ويرى العديد من اللاعبين المحترفين أن العتاد أثناء اللعب يوفر مزايا بسيطة، ولكنها ملحوظة لأدائهم، إذ يقول أودريك جاج، لاعب ”Counter-Strike: Global Offensive“ في ”G2 Esports“، أن أكمام الضغط أصبحت ضرورة لـ“لاعبي الذراع“ أي لاعبي الكمبيوتر، الذين يضعون ساعدهم على الطاولة أثناء استخدام الماوس.

وأكد أن ”الأمر كله يتعلق بتقليل الاحتكاك، أثناء ارتكاز الذراعين على سطح الطاولة، حيثُ يمكن أحيانًا أن تلتصق ذراعي بها، لكن الأكمام تضمن انزلاقها دائما.