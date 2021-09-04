5 "تنبؤات" تكنولوجية لإيلون ماسك لم تتحقق بعد

أصاب إيلون ماسك، الذي يعد واحدًا من قادة شركات التكنولوجيا الكبرى الذين تنبؤوا بشكل العالم خلال سنوات قليلة، في توقعه بشأن مستقبل السيارات الكهربائية، إلا أنه لم تكن كل توقعاته صحيحة.

وذكر ماسك، خلال عرضه التقديمي لـ“تيسلا بوت“، مؤخرًا، أن الروبوتات ستغير الطريقة التي نرى بها العالم، بحسب ما ذكر موقع ”20 مينوتوس“ الإسباني.

وهناك بعض المقترحات التي أطلقها رجل الأعمال في ذلك الوقت حول المستقبل، والتي لا يبدو أنها ستتحقق.



الذكاء الاصطناعي نهاية العالم

في الندوة المئوية، التي نظمها قسم الملاحة الجوية والفضائية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2014، تجرأ ماسك على القول: ”باستخدامنا للذكاء الاصطناعي نحن نستدعي الشيطان“.

وفي العام ذاته قال مالك ”تسلا“، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إنه يعتبر الذكاء الاصطناعي ”أكثر خطورة من الأسلحة النووية“، معتقدًا أنه بعد 5 سنوات فقط، أي في عام 2019، ستقودنا تلك التكنولوجيا إلى كارثة.



الشرائح الدماغية

في وقت لاحق من عام 2016، قدم ماسك شركته للتكنولوجيا العصبية المسماة ”نيورالينك“، ووفقًا لرجل الأعمال، فإن عمليات زرع شرائح الدماغ الخاصة به ستحفز دماغ الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية.

وقال ماسك، آنذاك، إنه سينتج ”كائنات بشرية إلكترونية“ مع هؤلاء الأشخاص من خلال دمجهم مع الذكاء الاصطناعي، وهي التكنولوجيا نفسها التي انتقدها قبل عامين فقط.

وعبر شركته ”نيورالينك“، تمكن ماسك من جعل قرد يتحكم في الشاشة بعقله، ومع ذلك، لا تزال تجاربه تُجرى على الحيوانات.

وأوضحت الدكتورة ريلي هايرز، المتخصصة في علم الأعصاب، أن ”هذا شيء يمكن القيام به بالفعل، وأن القرد لا يتصفح الإنترنت، لكنه يحرك المؤشر لتحريك الكرة ومحاولة مطابقة كائن ما“.



أنابيب تربط المدن

أكد ماسك أن العالم على وشك تحقيق مفهوم التنقل عبر ”الهايبرلوب“، وهي أنابيب كبيرة تربط مدن مختلفة في العالم، وتنقل الناس بسرعات لا يمكن تخيلها.

وفي عام 2013، كشف رجل الأعمال أنه كان يخطط لبناء واحدة منها، ومنذُ عام 2019 أعلن تلقيه إذنا شفهيا من الحكومة الأمريكية لربط نيويورك وفيلادلفيا وبالتيمور، ومن وقتها لم يُعرف أي شيء آخر عن هذا الأمر.



روبوتاكسي

توقع إيلون ماسك في عام 2019 أن ”تسلا“ ستشغل مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة خلال عام 2020 في الولايات المتحدة.

وأوضح أن العملاء يمكنهم استئجار خدمته من خلال تطبيق، وفي غضون دقائق قليلة ستظهر السيارة وتأخذهم إلى وجهاتهم.

وحتى اليوم ما زالت ”تسلا“ غير قادرة على الحصول على سيارات ذاتية القيادة بالكامل، ولا يزال هناك الكثير حتى رؤية تلك التكنولوجيا دون حدوث مشاكل.



سيارات ذاتية القيادة

لا تزال شركة ”تسلا“ بعيدة عن الوصول إلى سيارات ذاتية القيادة، وحتى الآن، تحقق الحكومة الأمريكية مع الشركة في 11 حادثا يُزعم أن سببها القيادة الآلية.