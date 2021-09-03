تركيا تفرض غرامة على "واتساب" لانتهاكه لوائح حماية البيانات الشخصية‎‎

فرضت تركيا غرامة، يوم الجمعة، على ”واتساب“ لانتهاكه لوائح حماية البيانات الشخصية، وذلك غداة فرض السلطة الرقمية الإيرلندية عقوبة قياسية على تطبيق المراسلة لسبب مماثل.

وقضت الهيئة التركية لحماية البيانات الشخصية بتغريم ”واتساب“ 1,950,000 ليرة تركية (197,366 يورو) لعدم اتخاذ ”الإجراءات اللازمة لتجنب معالجة البيانات الشخصية بشكل يخالف للقانون“، وفق ما أعلنته المؤسسة في بيان.

و“واتساب“ الشركة التابعة لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، تعرضت لانتقادات، في يناير/ كانون الثاني، بعد مطالبة ما يقرب من ملياري مستخدم بالموافقة على شروط الخدمة الجديدة التي تسمح لها بمشاركة مزيد من البيانات مع ”فيسبوك“.

وقالت الهيئة التركية إنها عاقبت ”واتساب“ لأن التطبيق صار يسلب المستخدمين ”حرية الإرادة“.

وأضافت أن ”المستخدمين ملزمون إعطاء موافقتهم على العقد برمته“.

وجاء القرار غداة فرض إيرلندا التي تضم المقر الأوروبي لـ“فيسبوك“، غرامة قياسية بقيمة 225 مليون يورو على ”واتساب“ بسبب مخالفات مماثلة.

وقالت لجنة حماية البيانات في إيرلندا (دي بي سي) إنه طُلب من دبلن ”إعادة تقييم الغرامة المقترحة، وزيادتها، بالاستناد إلى عوامل عدة… وبعد إعادة التقييم هذه، فرضت اللجنة غرامة مقدراها 225 مليون يورو على واتساب“. والغرامة التي تعادل 267 مليون دولار، أصدرت فيما تستضيف البلاد المقر الأوروبي لفيسبوك. ونظرًا إلى أن إيرلندا تستضيف المقر الإقليمي لعدد من الشركات التكنولوجية العملاقة ومنها: آبل، وغوغل، وتويتر، فإن لجنة حماية البيانات في إيرلندا كانت مسؤولة -إلى حد كبير- عن مراقبة التزام هذه الشركات بميثاق النظام العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. وأطلقت الوكالة التحقيق الخاص بواتساب، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، لمعرفة ما إذا كان تطبيق المراسلة ”تخلى عن التزامات الشفافية للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات“ فيما يتعلق بإخبار المستخدمين بطريقة استخدام بياناتهم. وشمل ذلك معلومات مقدمة حول معالجة المعلومات بين واتساب والشركات الأخرى التابعة لفيسبوك.

كما فرضت روسيا غرامة على: ”واتساب“، و“فيسبوك“، و“تويتر“، في أغسطس/ آب، لعدم تخزين بيانات المستخدمين الروس على خوادم محلية.

وكانت السلطات التركية قد حضّت مواطنيها، في يناير/ كانون الثاني، على إعطاء الأولوية لاستخدام تطبيق المراسلة المحلي ”بي آي بي“ الذي طوره مشغل الهاتف المحمول ”تركسيل“.