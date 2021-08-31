تطوير نظام شحن ذكي للسيارات الكهربائية

طور باحثون ألمان نظام شحن ذكي للسيارات الكهربائية، يجمع ما بين السرعة الكبيرة والتكلفة الأقل.

ويمكن أن يصبح هذا النظام ثورة هائلة في عالم السيارات الكهربائية، بحسب تقرير للبوابة الإلكترونية الألمانية ”أونجينير“.

ووفق التقرير، فإن اختراق النقل الكهربائي للسوق ”يعتمد إلى حد كبير على مدى سهولة الشحن، فكلما زاد استخدام السيارات الكهربائية، كانت هناك حاجة إلى محطات شحن جديدة وبسرعة“.

وأوضح التقرير أن ”أماكن تواجد تلك المحطات، فضلًا عن التكلفة، تظل عوائق لا يستهان بها، وهي معضلة ضخمة سعى الفريق البحثي الألماني إلى حلها، وقد نجح في مهمته“.

وأشار إلى أن المشروع الجديد في مدينة هاله الألمانية ”أنتج نظامًا لتخزين الطاقة الكهربائية يتم التحكم فيه بواسطة نظام ذكي لإدارة تخزين الشحن؛ لأنه من الأهمية بمكان عدم زيادة التحميل على الشبكة، وتوفير المزيد من القوة لشحن المركبات“.

ويمكن أن يعمل هذا النظام فقط إذا تم شحن سعة التخزين الإلكتروني اعتمادًا على الاستهلاك المتبقي.

ويقوم المشروع على مبدأ بسيط للغاية مفاده أن ”التكنولوجيا المثبتة بشكل أساسي تتضمن التخزين الكهربائي الفعلي، وثلاثة أعمدة شحن كهربائية مع نقطتي شحن لكل منهما، وإدارة تخزين الشحن الذكي“، بحسب يورغ شيفلر، أستاذ أنظمة الطاقة الكهربائية، وهو مدير المشروع من جانب جامعة Merseburg للعلوم التطبيقية.

وهذا يعني أن نقاط الشحن إما مزودة بالكهرباء من الشبكة أو من نظام التخزين الإلكتروني، بما يدل على أن قوة الشحن نفسها لا تتغير، فقط مصدر الطاقة.

وعلى هذا الأساس يمكن دائمًا شحن بطاريات المركبات المتصلة في نفس الفترة الزمنية، وفق التقرير.

ولا يمكن أن يكون جهاز تخزين الطاقة الكهربائية هو الحل المناسب لكل موقع، حيث يعتمد ذلك، من بين أمور أخرى، على مقدار زيادة سعة الشحن، ومدى تعقيد وتكلفة توسيع الشبكة.

وكجزء من المشروع، يقوم الباحثون أيضا بتطوير أداة عبر الإنترنت سيوفرونها لمرفق بلدية هاله الألمانية، بحيث يمكن من خلالها المساعدة في اتخاذ القرار، وحساب ما إذا كان توسيع الشبكة أو استخدام التخزين الإلكتروني بحجم معين سيكون أكثر منطقية من الناحية الاقتصادية.