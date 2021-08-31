5 أفكار لمشاريع الذكاء الاصطناعي للمبتدئين

عند اختيار مشروع عمل بحاجة إلى خوارزميات حاسوبية، قد يواجه المبتدئون أو رواد الأعمال الجُدد صعوبة في استخدام هذه الخوارزميات، وحتى ينجح المشروع يجب الإلمام بتكنولوجيا وخوارزميات الذكاء الاصطناعي أوّلا، وكذلك التعرف على أحدث أدواتها لاحقا، في ظل الثورة التقنية التي أدت لتسريع التطور في مناحي الحياة كافة.

ومع التطور المستمر في أنظمة الذكاء الاصطناعي، أصبحت الخوارزميات الحاسوبية قوة يمكن الاعتماد عليها بالمشاريع والأعمال المختلفة، لما تتميز به من سرعة ودقة كبيرتين بإنجاز المهام، إذ تستغرق وقتا أطول عند أدائها بوساطة المهارة البشرية والآلات الصناعية التقليدية، ولكن هذا لا يعني أنها ليست مصحوبة ببعض الأخطاء.

يستعرض هذا التقرير أفضل 5 أفكار لمشاريع ذكاء اصطناعي للمبتدئين، بحسب موقع nalyticsinsigh.

1- برنامج التعلم المعزز

يجب التعرف على كيفية تشغيل التعلم المعزز، إذ يتابع البرنامج كيفية عمل المشاريع المتخصصة في بيئتها؛ ما يسمح بإعادة برمجتها لاتخاذ الخطوة المثالية نحو تحقيق أهداف المشروع.

2- تحديد هوية المستخدمين

يعتبر تطبيق فحص القياسات الحيوية ”البيومتري“ لتحديد هوية المستخدمين، من أكثر أفكار مشاريع الذكاء الاصطناعي شيوعا بين المبتدئين، وهو مناسب لعدد كبير من المشاريع.

3- نظام الأتمتة

يعمل نظام التشغيل الآلي ”الأتمتة“ بالذكاء الاصطناعي، إذ يمكن استخدامه في الصناعة المصرفية والمالية، لكشف الاحتيال والتزوير، والبحث الآلي على الويب، ومهام الأتمتة في إدارة البريد الإلكتروني والهاتف مثل: ”عند الاتصال ببنك، سيرد أوّلا روبوت الدردشة، ثم يحول المتصل إلى موظف خدمة العملاء“.

4- التسويق

يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات والمنتجات المحوسبة، إلى نقل عملية الترويج إلى مستوى جديد، إذ يمكن للخوارزميات التحقق من ميول مستخدمي الإنترنت، ثم تقترح عليهم الإعلانات الأكثر صلة والتي تجدها مثيرة للاهتمام بالنسبة لهم.

5- تصنيف المقالات واكتشاف السرقة الفكرية

تساعد أداة تصنيف المقالات التي يتحكم فيها برنامج الذكاء الاصطناعي على تقييم المقالات بسرعة، مثل ”يمكن للمعلمين مراجعة مقالات الطلاب بشكل أسرع من المعتاد، ومعرفة ما إذا كانت المقالة منسوخة أم لا“، كما يمكن استخدامها لفلترة المواد الهائلة عبر الإنترنت للتحقق من تكرار المقال، وكشف سرقته.