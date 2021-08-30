علوم وتقنية

رواد فضاء روس يكتشفون شقوقا جديدة في وحدة بمحطة الفضاء الدولية‎‎
تاريخ النشر: 30 أغسطس 2021 14:46 GMT
تاريخ التحديث: 30 أغسطس 2021 16:15 GMT

رواد فضاء روس يكتشفون شقوقا جديدة في وحدة بمحطة الفضاء الدولية‎‎

قال مسؤول كبير في قطاع الفضاء الروسي، اليوم الإثنين، إن رواد فضاء روسا اكتشفوا شقوقا جديدة في جزء من محطة الفضاء الدولية، يمكن أن تتسع، وذلك في أحدث حلقة في

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المصدر: رويترز

قال مسؤول كبير في قطاع الفضاء الروسي، اليوم الإثنين، إن رواد فضاء روسا اكتشفوا شقوقا جديدة في جزء من محطة الفضاء الدولية، يمكن أن تتسع، وذلك في أحدث حلقة في سلسلة من العوائق.

وقال فلاديمير سولوفيوف كبير مهندسي شركة الصواريخ والفضاء إنرجيا لوكالة الإعلام الروسية: ”تم العثور على شقوق سطحية في بعض الأماكن في الوحدة زاريا… هذا سيئ ويشير إلى أن الشقوق ستبدأ في الانتشار مع مرور الوقت“.

ولم يذكر ما إذا كانت الشقوق تسببت في أي تسرب للهواء.

وكان المسؤول الفضائي قد قال في وقت سابق، إن الكثير من معدات محطة الفضاء الدولية بدأت في التقادم، وحذر من احتمال حدوث ”انهيار“ للمعدات المعطلة بعد 2025.

وتعرضت محطة الفضاء لعدد من الحوادث في الآونة الأخيرة.

وقال مسؤولون روس، الشهر الماضي، إن خللا برمجيا وهفوة محتملة في التركيز البشري، هما المسؤولان عن إخراج محطة الفضاء الدولية عن السيطرة.

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