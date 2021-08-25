"هواوي" تعلن رسميا عن سلسلة حواسيب MateBook B الجديدة‎‎

أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة ”هواوي“، اليوم الأربعاء، أحدث تشكيلة من سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة MateBook B في الصين.

وتستهدف أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة رجال الأعمال، وتشمل السلسلة طرازات MateBook B3 و MateBook B5 و MateBook B7 مع دعم الأجهزة لميزة الأمان (TPM 2.0).

مواصفات جهاز MateBook B7

عند الحديث عن جهاز MateBook B7، يحتوي الكمبيوتر المحمول على شاشة مقاس 13.9 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2 ونسبة 91 % من الشاشة إلى الجسم، كما تتميز الشاشة بدقة 3K ومجموعة ألوان sRGB بنسبة 100٪.

ويتم تشغيل الكمبيوتر المحمول بواسطة معالج Intel Core من الجيل الحادي عشر (i7-1165G7)، ويصل أيضًا مع لوحة تعمل باللمس محسّنة وتصميم تبديد الحرارة.

مواصفات جهاز MateBook B5

ويتميز هذا الكمبيوتر الدفتري بشاشة مقاس 14 بوصة بدقة 2K، كما يعمل الجهاز بواسطة معالج Intel Core i7-1165G7 من الجيل الحادي عشر، مقترنا بـ 16 غيغابايت من ذاكرة وصول عشوائي (RAM) و 512 غيغابايت للتخزين SSD.

والجدير بالذكر أن جهاز MateBook B5 المحمول يأتي أيضًا بشريحة TPM 2.0 مثبتة مسبقا للأمان.

مواصفات جهاز MateBook B3

أخيرا، أطلقت هواوي جهاز MateBook B3 بشاشة HD IPS تصل إلى 15.6 بوصة، ودقة عرضة 1080 بيكسل، مضادة للوهج.

ويتميز هذا الكمبيوتر المحمول بتصميم نحيف وخفيف الوزن، حيث يصل وزنه إلى 1.38 كغم فقط، كما سيتم تشغيله بواسطة معالج Intel Core i7-1165G7 من الجيل الحادي عشر ووحدة شريحة أمان TPM 2.0 أيضًا.

وفي الوقت نفسه، قدمت العملاق الصيني، أيضًا جهاز سطح المكتب MateStation B515، المجهز بمعالج AMD Ryzen ثماني النواة 7 نانومتر، الذي يصل مع لوحة المفاتيح السلكية K150 من هواوي.

جدير بالذكر، أن تقريرا جديدا كشف، أمس، عن عودة هواوي لسوق الكمبيوتر المكتبي بجهازين جديدين سيتم طرحهما الشهر المقبل؛ ويبدو أن العملاق الصيني تتبع نهجًا أكثر جدية في أعمالها المتعلقة بالكمبيوتر المكتبي.

و وفقًا لأحدث التقارير، التي نشرت على ”تويتر“، ستطلق الشركة جهاز كمبيوتر مكتبي “ All-in-One“ وطابعة لسطح المكتب الشهر المقبل، كما تضمنت التغريدة صورة لجهاز آخر، وهي تبدو تمامًا مثل شاشة MateView.

وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن كمبيوتر All-in-One، من هواوي، ففي ديسمبر العام 2020، حصلت هواوي على براءة اختراع لجهاز كمبيوتر مكتبي، وهي الآن جاهزة للإعلان عنه بعد 9 أشهر.