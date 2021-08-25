ما هي أفضل نظارة واقع افتراضي للألعاب يمكنك شراؤها ؟

شهد العالم طفرة تقنية هائلة بإصدار Oculus Rift و HTC Vive وهما أول نماذج لنظارات الواقع الافتراضي، قبل أن تبدأ عدد من الشركات في دخول الركب ومنها فيسبوك.

واقتحمت نظارات الواقع الافتراضي عالم الألعاب الإلكترونية بقوة وأصبحت أداة أساسية للراغبين في الحصول على تجربة غير معهودة ومستقبلية عبر الحواسيب ومنصات الألعاب المتطورة.

وهناك عدد كبير من نظارات الواقع الافتراضي التي يمكنك الاختيار من بينها مع وجود الكثير من الألعاب التي يمكنك تجربتها مع هذه النظارات مثل Vader Immortal و Half-LIfe: Alyx.

يشار إلى أن أفضل الخيارات فيما يتعلق بوحدات التحكم، هي وحدات التحكم المنفصلة التي تحملها في يديك بشكل طبيعي والتي توفر تتبعًا دقيقًا.

ويعتبر توفر الشاشات العالية الدقة مع معدلات التحديث السريعة في هذه النظارات أمر مهم للغاية. إذ تقدم لك تجربة استخدام غامرة.

ويعد مجال الرؤية أيضًا عنصرًا رئيسيًا، إذ كلما كان مجال الرؤية واسعًا كان أفضل لقدرته على تغطية ما تراه بشكل كامل.

ونستعرض في التقرير التالي عدداً من نظارات الواقع الافتراضي التي يمكن اعتبارها الأفضل في مجالها، وهي كالتالي:

Oculus Quest 2

تعتبر نظارة Oculus Quest 2 من أفضل النظارات المناسبة لجميع المستخدمين. وهي مريحة بالنسبة للارتداء عند الجلسات الطويلة. وهناك أيضًا مكتبة ضخمة من الألعاب التي يمكنك تجربتها مع النظارة.

ويمكنك ايضًا توصيل النظارة بأي حاسب للألعاب لبث ألعاب الواقع الافتراضي الأكثر تعقيدًا.

وتأتي النظارة بشاشات من نوع LCD السريعة التبديل بدقة 1920×1832 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وهي مناسبة لربطها مع الهواتف الذكية الرائدة.

HP Reverb G2

تقدم لمدمني الألعاب المحترفين عبر الحاسب الشخصي والذين لا يهمهم المال تجربة احترافية جداً، طورت بالتعاون مع شركتي مايكروسوفت و Valve ولديها بعض من أفضل الميزات مثل مكبرات الصوت القريبة.

تعد أول نظارة واقع افتراضي تعمل بتقنية مايكروسوفت للواقع المختلط Windows Mixed Reality، وتحتوي النظارة على شاشات بدقة 2160×2160 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز ومجال رؤية يصل إلى 114 درجة.

وتأتي النظارة بتصميم مريح للغاية مع خامة تبطين داخلية فاخرة حول العدسات بالإضافة إلى الحزام الخلفي.

Valve Index

تعتبر واحدة من أفضل نظارات الواقع الافتراضي المتطورة في السوق إلى الآن بالإضافة إلى أن سعرها المناسب للجميع، وتأتي كمجموعة كاملة تحتوي على نظارة ووحدات التحكم وسماعتي SteamVR أساسيتين مما يجعلها خيارًا مفيدًا.

وتبلغ دقة الشاشات 1440×1600 بكسل مع دعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز ومجال رؤية يصل إلى 130 درجة.

HTC Vive Pro 2

تعتبر من أفضل نظارات الواقع الافتراضي العالية الجودة حيث تأتي بشاشة بدقة 5K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وتأتي كمجموعة كاملة تتضمن نظارة وأجهزة استشعار SteamVR ووحدات التحكم ويمكنك أيضًا شراء النظارة بشكل منفصل.