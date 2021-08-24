"هواوي" تعود إلى سوق الكمبيوتر المكتبي بجهازين جديدين

تعيش شركة هواوي الصينية واحدة من أصعب فتراتها في ظل العقوبات الأمريكية، التي عرقلت نشاطها في قطاع أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية، ويبدو أن العملاق الصيني يتبع نهجًا أكثر جدية في أعماله المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر المكتبي.

وفي العام الماضي، أعلنت شركة هواوي عن أول كمبيوتر مكتبي، وهو MateStation B515، كما أصدرت أيضًا شاشتي عرض مستقلتين، كان آخرهما MateView و MateView GT.

واليوم، يكشف تقرير جديد عن عودة العملاق الصيني إلى سوق الكمبيوتر المكتبي بجهازين جديدين سيتم طرحهما، الشهر المقبل.

وفقًا لأحدث التقارير، التي نشرت على ”تويتر“، ستطلق الشركة جهاز كمبيوتر مكتبي ”All-in-One“ وطابعة لسطح المكتب الشهر المقبل، كما تضمنت التغريدة صورة لجهاز آخر وهي تبدو تمامًا مثل شاشة MateView.

وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن كمبيوتر All-in-One، من هواوي، ففي ديسمبر العام 2020، حصلت هواوي على براءة اختراع لجهاز كمبيوتر مكتبي، وهي الآن جاهزة للإعلان عنه بعد 9 أشهر.

New All-in-one PC and printer coming next month. Also new Nova 9 series phones. #Huawei pic.twitter.com/yZuTu2MS7Z — Teme (特米)😷 (@RODENT950) August 23, 2021

كما ستعلن هواوي أيضًا عن طابعة سطح مكتب، وهي ليست الطابعة الأولى لها، ففي العام 2018، أعلنت الشركة عن طابعة صور محمولة تستخدم تقنية الطباعة دون حبر ZINK، مع أول طابعة سطح مكتب لها، فمن المحتمل أن العملاق الصيني يخطط لمنافسة العلامات التجارية المعروفة، مثل: HP و Canon و Epson.

وأيضًا، كشف التقرير، أن هواوي ستطلق سلسلة Nova 9، في منتصف سبتمبر المقبل، وتأتي سلسلة Nova 9 الجديدة بعد 9 أشهر من الإعلان عن Nova 8 5G و Nova 8 Pro 5G، ومع ذلك، قد لا تأتي السلسة أيضًا مع دعم اتصال الـG 5 مثل سابقاتها، فقد اضطرت هواوي إلى اللجوء إلى إطلاق هواتف مع اتصال الـ G 4 نتيجة الحظر الأمريكي.

جدير بالذكر، أن هواوي أطلقت كمبيوتر MateStation B515 المكتبي مع شاشة مكتبية بقياس 23.8 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، مع دعم لتقنية الألوان NTSC بنسبة 72%، وبمعدل في التباين قدره 1,000:1، بالإضافة إلى 187 درجة من زاوية الرؤية.

كما يشمل الجهاز المكتبي 4 منافذ من نوع UDIMM، مقترنًا بـ 64 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، كما يدعم الكمبيوتر إضافة ما يصل إلى 6 من محركات الأقراص من نوع SATA 3.0، بالإضافة إلى قرصين للتخزين من نوع M.2 SSD.