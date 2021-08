"هواوي" تعود إلى سوق الكمبيوتر المكتبي بجهازين جديدين

تعيش شركة هواوي الصينية واحدة من أصعب فتراتها في ظل العقوبات الأمريكية، التي عرقلت نشاطها في قطاع أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية، ويبدو أن العملاق الصيني يتبع نهجًا أكثر جدية في أعماله المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر المكتبي.

وفي العام الماضي، أعلنت شركة هواوي عن أول كمبيوتر مكتبي، وهو MateStation B515، كما أصدرت أيضًا شاشتي عرض مستقلتين، كان آخرهما MateView و MateView GT.

واليوم، يكشف تقرير جديد عن عودة العملاق الصيني إلى سوق الكمبيوتر المكتبي بجهازين جديدين سيتم طرحهما، الشهر المقبل.

وفقًا لأحدث التقارير، التي نشرت على ”تويتر“، ستطلق الشركة جهاز كمبيوتر مكتبي ”All-in-One“ وطابعة لسطح المكتب الشهر المقبل، كما تضمنت التغريدة صورة لجهاز آخر وهي تبدو تمامًا مثل شاشة MateView.

وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن كمبيوتر All-in-One، من هواوي، ففي ديسمبر العام 2020، حصلت هواوي على براءة اختراع لجهاز كمبيوتر مكتبي، وهي الآن جاهزة للإعلان عنه بعد 9 أشهر.

New All-in-one PC and printer coming next month. Also new Nova 9 series phones. #Huawei pic.twitter.com/yZuTu2MS7Z

— Teme (特米)😷 (@RODENT950) August 23, 2021