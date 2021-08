إيلون ماسك ينتقد نظام القيادة الذاتية الآلي في سيارات "تسلا"‎‎

وجه إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“، أغنى رجل في العالم، انتقادات لاذعة لأحدث إصدار من برنامج الشركة التجريبي لمساعدة السائق، النسخة التجريبية 9.2 من برنامج القيادة الذاتية الكاملة FSD.

وقال ماسك في تغريدة عبر ”تويتر“ رداً على أحد المتابعين: ”النسخة التجريبية 9.2 من برنامج القيادة الذاتية الكاملة FSD ليست رائعة، ولكن فريق المرشد الآلي والذكاء الاصطناعي يحشد جهوده للتحسين بأسرع ما يمكن“.

وأضاف ماسك: ”نحاول أن تكون لدينا حزمة واحدة لكل من الطرق السريعة وشوارع المدينة، ولكن هذا الأمر يتطلب إعادة تدريب ضخمة للشبكات العصبية“.

