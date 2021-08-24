إيلون ماسك ينتقد نظام القيادة الذاتية الآلي في سيارات "تسلا"‎‎

وجه إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“، أغنى رجل في العالم، انتقادات لاذعة لأحدث إصدار من برنامج الشركة التجريبي لمساعدة السائق، النسخة التجريبية 9.2 من برنامج القيادة الذاتية الكاملة FSD.

وقال ماسك في تغريدة عبر ”تويتر“ رداً على أحد المتابعين: ”النسخة التجريبية 9.2 من برنامج القيادة الذاتية الكاملة FSD ليست رائعة، ولكن فريق المرشد الآلي والذكاء الاصطناعي يحشد جهوده للتحسين بأسرع ما يمكن“.

وأضاف ماسك: ”نحاول أن تكون لدينا حزمة واحدة لكل من الطرق السريعة وشوارع المدينة، ولكن هذا الأمر يتطلب إعادة تدريب ضخمة للشبكات العصبية“.

FSD Beta 9.2 is actually not great imo, but Autopilot/AI team is rallying to improve as fast as possible. We’re trying to have a single stack for both highway & city streets, but it requires massive NN retraining. — Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2021

وتبيع شركة ”تسلا“ عملاقة صناعة السيارات الكهربائية وذاتية القيادة في العالم، حزمة القيادة الذاتية الكاملة أو FSD مقابل 10,000 دولار أو 199 دولارا شهريًا في الولايات المتحدة.

ولا يجعل نظام مساعدة السائق المتميز سيارات ”تسلا“ الكهربائية آمنة للاستخدام دون وجود سائق يقظ خلف عجلة القيادة.

ويتوفر البرنامج التجريبي من FSD لموظفي ”تسلا“ وبعض السائقين الذين سبق لهم شراء FSD، ويتميز الإصدار التجريبي بوظائف جديدة أو منقحة حديثًا تمت إضافتها إلى ميزات مساعدة السائق المتميزة في السيارة.

ويوافق السائقون عادة على الحفاظ على خصوصية تجاربهم، وذلك بالرغم من أنه يسمح لبعض مستخدمي البرنامج التجريبي من FSD العامين بنشر مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر وتنتقد أحدث الميزات التي جربوها على طرق الولايات المتحدة.

وجاءت تغريدة ماسك الانتقادية بعد أيام من إشادته ببراعة تيسلا في الأنظمة والمكونات المستقلة في حدث يسمى Tesla AI Day.

وعرضت الشركة في ذلك الحدث شريحة مخصصة لتدريب شبكات الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات.

وتهدف الرقاقة إلى تدريب النماذج على التعرف تلقائيًا على مجموعة متنوعة من العقبات التي تظهر على الطريق في خلاصات الفيديو المسجلة بوساطة الكاميرات داخل سيارات ”تسلا“.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالب أعضاء من مجلس الشيوخ من رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية الجديدة لينا خان التحقيق في تسويق شركة ”تسلا“ لنظامها المتقدم لمساعدة السائق، المرشد الآلي.

ويهتم أعضاء مجلس الشيوخ بشكل خاص بكيفية قيام الشركة بتحصيل آلاف الدولارات من العملاء مقابل ما تشير إليه باسم القدرة الذاتية الكاملة للقيادة الذاتية، وذلك على الرغم من حقيقة أن شراء هذه الحزمة لا يجعل سيارات الشركة ذاتية القيادة بالكامل.