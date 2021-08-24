سامسونغ تسجل 7 آلاف براءة اختراع وتحضر لمفاجآت تقنية

أفادت تقارير تقنية بأن شركة سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية حصلت على ما يقارب 7000 براءة اختراع، في العام الجاري وحده، وسط توقعات بأن الشركة تحضر لمفاجآت خلال الفترة المقبلة.

وقال موقع ”سام موبيل“ المقرب من الشركة الكورية، إن سامسونغ كانت ثاني أكبر مقدم طلب براءات اختراع للمنزل الذكي العام الماضي، ولديها المئات من براءات الاختراع المتعلقة بتكنولوجياG 5 وحدها.

ويقال إن شركة Samsung Electronics تمتلك أكثر من 200,000 براءة اختراع في جميع أنحاء العالم، وهي تغطي تقنيات لمختلف القطاعات، من أشباه الموصلات وحلول النظام LSI إلى الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون.

وذكرت صحيفة Business Korea أن ”ساسونغ“ تمتلك غالبية براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تستفيد الشركة من حوالي 80633 براءة اختراع لتقنيات مختلفة.

ويقول ”سام موبيل“ إنه حسب المنطقة ، تأتي كوريا الجنوبية في المرتبة التالية بعدد 44271 براءة اختراع ، تليها أوروبا بحصولها على 39288 براءة اختراع.

وفي الصين تمتلك سامسونغ 18879 براءة اختراع إضافة إلى 9584 براءة اختراع في اليابان، فيما تمتلك الشركة 13161 براءة اختراع إضافية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الموقع أن سامسونغ تحصد براءات اختراع جديدة في الوقت الذي تطور فيه تقنيات جديدة، انطلاقاً في نهاية المطاف من كونها واحدة من أكبر المنفقين على البحث والتطوير في العالم.

وفي هذه العملية، تحمي ”سامسونغ“ ممتلكاتها الفكرية من الشركات المنافسة وما يسمى بـ ”متصيدي براءات الاختراع“، أي الشركات التي لا تصنع أي شيء سوى تقليد المتخصصة في حيازة براءات الاختراع ومقاضاة الشركات الأخرى لاستخدامها تقنياتها غير الموجودة بدون ترخيص.

وواجهت ”سامسونغ“ الكثير من المنافسة من شركة ”شاومي“ الصينية، على مدار السنوات القليلة الماضية، وقبل ثلاث سنوات هزمت الشركة الصينية منافستها الكورية الجنوبية لتصبح العلامة التجارية الأولى للهواتف الذكية في الهند.

ووفقًا لأحدث الأرقام من Counterpoint Research، تراجعت الشركة الكورية الجنوبية إلى المركز الثاني في تصنيفات الهواتف الذكية العالمية في يونيو 2021.

وانخفضت حصة ”سامسونغ“ في السوق إلى 15.7٪، وارتفعت حصة ”شاومي“ إلى المركز الأول في يونيو بحصة سوقية بلغت 17.1٪. فيما انخفضت أيضًا حصة ”أبل“ الأمريكية في السوق، واستحوذت على حصة 14.3٪ من سوق الهواتف الذكية العالمية.