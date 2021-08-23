"واتس أب" يطلق نسخة خاصة لأجهزة آيباد

كشفت تقارير تقنية مقربة من شركة ”واتس أب“ أن التطبيق المملوك لشركة ”فيسبوك“ يعمل على إضافة دعم متعدد الأجهزة، مع إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة يكشف أنه سيعمل أخيرًا على جهاز iPad من شركة ”أبل“، بعد سنوات من إطلاق الخدمة.

وسمح تطبيق ”واتس أب“ منذ إطلاقه لمالكي أجهزة ”آيفون“ ومستخدمي الهواتف الذكية الآخرين باستخدام الخدمة، لكن برنامج المراسلة الأشهر في العالم، لا يوفر حاليًا تطبيقا لأجهزة ”أيباد“.

وكشفت تغريدة مؤخراً نشرها موقع WABetainfo أن إصدار ”multi-device 2.0“ من تطبيق ”واتس أب“ مضمن في الإصدار التجريبي الأخير.

NEWS: WhatsApp is finally working on multi-device 2.0, and you can use iPad as new linked device ☄️

Android tablets are also planned to support multi-device on WhatsApp for Android! It's under development and it will be released in a future update. Follow me to discover more 💚 pic.twitter.com/rND4xQfBDj — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 20, 2021

وتتيح الميزة حاليًا استخدام ”واتس أب“ عبر أجهزة متعددة، بما في ذلك في المتصفح وسطح المكتب، ولكن ليس مع التطبيق الأصلي لنظام iPadOS.

وسيستخدم إصدار الجيل الثاني من الميزة إصدارًا أصليًا من التطبيق لنظام iPadOS لتمكين دعم الأجهزة المتعددة ، بدلاً من استخدام متصفح.

وتشير المعلومات إلى أن إصدار ”آيباد“ سيعمل بشكل مستقل، على الرغم من أن المحادثات يجب أن تتزامن أيضًا بين ”أيفون“ و“آيباد“ أيضًا.

وبحسب التقارير، فإنه على الرغم من ذكره في النسخة التجريبية ، لا يوجد تطبيق iPadOS منفصل للاختبار حتى الآن، وبحسب المصادر فإن الأشخاص المسجلين في الإصدار التجريبي سيحصلون تلقائيًا على تطبيق iPadOS بمجرد طرحه في الاختبار.

وكان فقدان الدعم المحلي من خلال منصة المراسلة الفورية لسلسلة ”آيباد“ وعدد من أجهزة ”أندرويد“ اللوحية أحد عيوبها، ومع ذلك، يبدو الآن أن الشركة مصممة على إصلاح هذا من خلال تحديث مستقبلي.

ويشير تقرير صادر عن PocketLint أيضًا إلى أن مارك زوكربيرغ من Facebook وبعض الأعضاء الآخرين قد تواصلوا شخصيًا مع مؤسس WABetaInfo لمناقشة الميزات القادمة والخطط الأخرى للتطبيق.

وشمل ذلك ميزة ”العرض مرة واحدة“ التي تشبه Snapchat والتي شقت طريقها الآن إلى الإصدار الثابت.

وألمح الرئيس التنفيذي لشركة ”فيسبوك“ أيضًا، في يونيو، إلى دعم وضع مستقل متعدد الأجهزة حيث يمكن للأجهزة المرتبطة العمل حتى في حالة عدم وجود اتصال طاقة أو شبكة في الجهاز الرئيسي، مما يجعل من السهل للأشخاص البقاء على اتصال من خلال ”واتس أب“ خاصة في حالات الطوارئ.