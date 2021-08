"واتس أب" يطلق نسخة خاصة لأجهزة آيباد

كشفت تقارير تقنية مقربة من شركة ”واتس أب“ أن التطبيق المملوك لشركة ”فيسبوك“ يعمل على إضافة دعم متعدد الأجهزة، مع إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة يكشف أنه سيعمل أخيرًا على جهاز iPad من شركة ”أبل“، بعد سنوات من إطلاق الخدمة.

وسمح تطبيق ”واتس أب“ منذ إطلاقه لمالكي أجهزة ”آيفون“ ومستخدمي الهواتف الذكية الآخرين باستخدام الخدمة، لكن برنامج المراسلة الأشهر في العالم، لا يوفر حاليًا تطبيقا لأجهزة ”أيباد“.

وكشفت تغريدة مؤخراً نشرها موقع WABetainfo أن إصدار ”multi-device 2.0“ من تطبيق ”واتس أب“ مضمن في الإصدار التجريبي الأخير.

NEWS: WhatsApp is finally working on multi-device 2.0, and you can use iPad as new linked device ☄️

Android tablets are also planned to support multi-device on WhatsApp for Android!

It's under development and it will be released in a future update. Follow me to discover more 💚 pic.twitter.com/rND4xQfBDj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 20, 2021