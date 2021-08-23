السعودية تستعد للكشف عن مبادرات وبرامج تقنية لتعزيز الاقتصاد الرقمي

تستعد المملكة العربية السعودية للكشف عن أضخم المبادرات والبرامج التقنية للرياديين في المنطقة؛ بهدف اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة الرسمية، اليوم الإثنين، إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تستعد لإطلاق عدد من المبادرات التقنية الإقليمية مساء الأربعاء المقبل، في حفل هو الأضخم من نوعه في المنطقة.

وأشارت ”واس“ إلى أن تلك المبادرات التقنية تأتي بالشراكة مع جهات محلية عدة من القطاعين الحكومي والخاص وشركات دولية، كما تأتي بهدف اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي، وخدمةً للمجتمعات التقنية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب الوكالة، فإنه من المنتظر الإعلان عن العديد من الشراكات الضخمة مع جهات عالمية ورائدة في صناعة التقنية، ومؤسسات التدريب والتطوير بمختلف القطاعات التقنية حول العالم؛ سعياً لتأهيل الطاقات البشرية، ودعم منظومة الأعمال الرقمية، وتمكين مجتمع تقني.

ونوهت الوكالة إلى أن تلك المبادرات التقنية ستسهم في تعزيز دور المملكة كمركز تقني إقليمي، يحتفي بالمبتكرين والمبرمجين والرياديين، من مختلف القطاعات التقنية.

وذكرت أن أهداف تلك المبادرات تتنوع بين إلهام الطاقات الشبابية، وبناء القدرات الوطنية؛ للوصول لاستدامة المجتمعات التقنية التي تقود للابتكار، وتسرّع من التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في مسيرتها نحو تحقيق رؤية 2030.

وتستهدف ”رؤية السعودية 2030″، التي أعلنت عنها عام 2016، خفض اعتمادها على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتنويع الإيرادات المالية.

وترمي رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى تنويع مصادر الدخل عن طريق الاستثمار في قطاعات السياحة والصناعات المتنوعة، بما فيها العسكرية، والترفيه؛ بهدف جلب عوائد جديدة للخزينة، بجانب عوائد النفط الذي ظلت بلاده تعتمد عليها لعقود.

كما تستهدف الخطة توفير وظائف ومنازل للسعوديين، وتحسين جودة الحياة في المملكة العربية السعودية، وتحويلها لوجهة عالمية للسياح والمستثمرين.

وفي نهاية الثلث الأول من العام الجاري، كشف ولي العهد السعودي عن عزمه إطلاق خطة طموحة أخرى تحمل اسم ”رؤية السعودية 2040“ فور انتهاء الخطة الحالية التي تحمل اسم ”رؤية 2030″، وتنتهي بعد قرابة 9 سنوات.