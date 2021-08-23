تويتر تختبر ميزة جديدة لتنشيط منصة Revue الإخبارية‎‎

كشفت شركة ”تويتر“ أنها بدأت في اختبار ميزة جديدة في مسعى منها لتنشيط منصة Revue الإخبارية، وزيادة إمكانية استخدام منصة النشرة الإخبارية.

وتتمثل الميزة في القدرة على الاشتراك في رسالة إخبارية مباشرة من حساب ”تويتر“، دون الحاجة إلى اتباع رابط إلى موقع ويب منفصل.

وسيتمكن بعض المستخدمين على الويب وأندرويد من رؤية النشرات الإخبارية للكتاب في Revue تظهر في ملفاتهم الشخصية أسفل أعداد المتابعين.

وفي شهر يناير من هذا العام، استحوذ موقع ”تويتر“ على منصة النشرة الإخبارية Revue، ولكن حتى الآن كان اندماجها في منصة التغريد ضئيلا.

وفي بعض الأحيان عندما تكتب سلاسل رسائل ”تويتر“، سيتم الترحيب بك برسالة ”Hello، Wordsmiths“ التي تخبرك بأدوات النشرات الإخبارية.

وتقول Revue إن هذه الميزة سيتم طرحها أيضا على iOS قريبا.

ويمكن تمكين هذه الميزة من قبل جميع كتاب النشرة الإخبارية من Revue، ولكن الزر يظهر في البداية لمجموعة اختبار من مستخدمي المنصة عبر أندرويد والويب فقط.

وبحسب التقارير، يجب تشغيل زر الاشتراك في إعدادات Revue قبل أن يظهر عبر المنصة.

ويظهر الزر الجديد وبطاقة الرسالة الإخبارية أسفل النبذة الذاتية للمستخدم عبر المنصة مثل تغريدة مثبتة تقريبا، مع عنوان النشرة الإخبارية Revue الخاصة به، وصورة، ووصف موجز، وزر الاشتراك الفعلي.

ويؤدي النقر على الزر إلى سحب مربع حوار يذكرك بأن هذا الشخص الذي تتابعه عبر المنصة يحصل الآن على بريدك الإلكتروني، ويتيح لك قراءة عينة من النشرة الإخبارية ومن ثم الاشتراك.

وبالرغم من أنها ميزة بسيطة للغاية، ولكن ربما تكون ذات مغزى كبير لشخص يفكر في بدء رسالة إخبارية، أو الانتقال إلى منصة Revue.

وسهلت شركة ”تويتر“ بشكل كبير تحويل المتابعين إلى مشتركين ببضع نقرات، وهذا أقل صعوبة بكثير من وجود رابط Substack في حسابك.

وقدمت المنصة أيضا عدة تحديثات جديدة لرسائلها المباشرة، التي يتم طرحها لبعض المستخدمين في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتتضمن التغييرات القدرة على إرسال رسالة مباشرة إلى عدة أشخاص في محادثات منفصلة، ويمكنك الآن مشاركة تغريدة في ما يصل إلى 20 محادثة رسالة خاصة منفصلة، وتتوفر هذه الميزة عبر iOS والويب أولا، وأندرويد قريبا.

وأضافت المنصة العديد من الميزات الجديدة في الأشهر العديدة الماضية، بما في ذلك عملية جديدة للإبلاغ عن معلومات خطأ عن فيروس كورونا وتحديث لواجهة برمجة التطبيقات؛ لتسهيل الإشارة إلى الدردشات الصوتية في Spaces وتغيير الخط.