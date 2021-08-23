مخصص للطلاب.. "أبل" تصدر "آيباد 9" في سبتمبر

كشفت تقارير تقنية أن شركة ”أبل“ تعتزم إطلاق إصدار جديد من أجهزة ”أيباد“ باسم iPad 9 سبتمبر المقبل، وهو ما سيساعد الشركة على زيادة شحنات الأجهزة اللوحية إلى 60 مليون وحدة.

وبحسب موقع ”9to5mac“ التقني فإن iPad 9 لن يكون حاملاً لتغييرات جوهرية كبيرة في التصميم ولكنه سيمثل عاملاً مساعداً لشركة ”أبل“ في سبيل دعم مبيعاتها من الأجهزة المحمولة.

وبحسب المعلومات الواردة في مصدار الصناعة، تخطط ”أبل“ أيضًا لإطلاق إصدار جديد من ”أيباد“ للمبتدئين، يحمل الاسم الرمزي J181، مع شريحة A13 بالداخل.

وبحسب الموقع، يتم تشغيل جهاز ”أيباد“ الحالي بحجم 10.2 بوصة بواسطة شريحة A12 Bionic، لذلك ستمثل هذه الخطوة قفزة ملحوظة في أداء الجهاز اللوحي الأقل تكلفة من ”أبل“.

وقال مارك جورمان من وكالة ”بلومبيرغ“، الأسبوع الماضي، إن ”أبل“ تخطط لجهاز ”أيباد“ جديد من الجيل التاسع، موجه نحو الطلاب، بتصميم أنحف ومعالج أسرع.

وبحسب تقرير نشره موقع ”DigiTimes“ أيضًا فإن شركة ”أبل“ تفكر في استخدام هيكل من التيتانيوم Titanium لأجهزة ”أيباد“ المستقبلية، ولكن التقنية ليست اقتصادية بما يكفي للاستخدام في الوقت الحالي.

وأكد المحلل الموثوق ”مينغ تشي كو“ Ming-Chi Kuo إن الشركة تخطط لمزيد من التغييرات على خطوط الأجهزة اللوحية الخاصة بها.

وأوضح أن ”أبل“ تريد جلب شاشات OLED إلى أجهزة ”أيباد إير“ iPad Air، وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، تخطط الشركة لإضافة microLED إلى أجهزة ”أيباد برو“ iPad Pro ومنتجات أخرى، حيث أصبحت التكنولوجيا في متناول الجميع.

وتشير تسريبات جديدة إلى أن شركة ”أبل“ تعمل على إعادة تصميم كبيرة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها iMac قريبًا، في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن تحديث كبير لأجهزة Mac mini.

وتقول وثيقة اطلع عليها بعض المحللون المقربون من شركة ”أبل“، إن جهاز Mac mini المعاد تصميمه بشريحة ”M1X“ يجب أن يصل خلال الأشهر القريبة المقبلة.

وبالإضافة إلى العناصر الداخلية الجديدة، من المتوقع أيضًا أن تعيد ”أبل“ تصميم Mac mini وإضافة المزيد من المنافذ إلى كمبيوتر سطح المكتب الصغير.

وبالإضافة إلى Mac mini، من المتوقع أيضًا أن تقدم ”أبل“ طرازات MacBook Pro المعاد تصميمها بالكامل هذا الخريف، والتي تحتوي أيضًا على شريحة M1X الأكثر قوة.

وتترقب الأوساط التقنية شهر سبتمبر أو أكتوبر على أقصى تقدير، حيث ستعقد شركة ”أبل“ حدثها السنوي الأبرز، افتراضياً وفق التقديرات، كالسنوات الأخيرة، والذي سيشهد الكشف عن أجهزة هواتف ”أيفون“ ولوحيات ”أيباد“ وأجهزة ”ماك“ المكتبية وسماعات ”إير بودز“ الجديدة من ”أبل“.