"أمازون" تراقب قائدي شاحناتها بنظام تتبع إلكتروني‎‎

كشفت تقارير تقنية أن شركة ”أمازون“ عملاقة التجارة الإلكترونية، بدأت بمراقبة قائدي شاحناتها والساعات التي يقضونها في نقل البضائع بين مستودعاتها، عبر جهاز تتبع إلكتروني صممته الشركة خصيصا لهذه الغاية.

وبحسب موقع ”theinformation“ فإن هذه الخطوة يمكن أن تمنح شركة ”أمازون“ رؤية أفضل لانتهاكات السلامة المحتملة والحصول على ثروة من البيانات الأخرى.

وأوضح تقرير نشره الموقع، أن ”أمازون“ طورت نسختها الخاصة من التكنولوجيا، المعروفة باسم ”أجهزة التسجيل الإلكتروني“، لتتبع سائقي الشاحنات الذين ينقلون حمولتها في الوقت الفعلي.

وقامت 6 شركات نقل بالشاحنات على الأقل، تنقل البضائع إلى ”أمازون“، بالفعل بتثبيت التكنولوجيا – التي تتضمن البرامج والأجهزة التي تجمع البيانات التفصيلية حول الموقع الدقيق للمركبة وحركاتها – في عربات النقل الخاصة بهم منذ أن أصبحت متاحة في أبريل، وفقًا لوثائق الشركة الداخلية التي اطلعت عليها المعلومات.

وتخطط ”أمازون“ لتثبيت التكنولوجيا في المئات من مقطوراتها التي تنقل حمولتها بحلول نهاية العام، وفقًا لتلك الوثائق.

ويُطلب من معظم سائقي الشاحنات التجارية استخدام معيار فيدرالي لتسجيل ساعات عملهم تلقائيًا، بهدف منع الحوادث المرتبطة بالتعب.

وحتى وقت قريب، تركت ”أمازون“ الأمر إلى حد كبير لشركائها في النقل بالشاحنات، لتحديد أي معيار يجب استخدامه وأفضل طريقة لمراقبة السلامة والامتثال.

وتعمل تقنية الشركة المسماة Relay ELD، التي سميت على اسم منصة Relay لحجز وظائف التسليم، عن طريق توصيل الأجهزة بمنفذ التشخيص بالشاحنات لجمع المعلومات مباشرة من المحرك، ومن ثم تقوم بعد ذلك بإرسال تلك البيانات عبر البلوتوث ليتم تسجيلها في تطبيق مصاحب.

وعادةً ما تتعقب أجهزة ELD الموقع والحركة وعندما يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل الشاحنة، وذلك لمراقبة ساعات عمل السائقين.

وكشف تحقيق أجراه موقع ”The Information“ في مايو، عن عشرات الحوادث الخطيرة التي تنطوي على نقل البضائع إلى ”أمازون“، في بعض الحالات التي يديرها سائقون لديهم تاريخ سابق من انتهاكات السلامة الفيدرالية.

وهذا العام، كثفت الشركة بشكل كبير استخدامها للتكنولوجيا لمراقبة السائقين الذين ينقلون بضائع ”أمازون“.

وقال الموقع إنه أبلغ، في فبراير، لأول مرة، عن خطط الشركة لتركيب كاميرات في شاحنات توصيل ”أمازون“، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي، لتحديد مجموعة متنوعة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، بما في ذلك القيادة المشتتة.

ونقل الموقع نفسه عن شركة ”أمازون“ أنه تم تثبيت الكاميرات في ما يقرب من نصف شاحنات التوصيل التي تحمل علامة أمازون في الولايات المتحدة.

وأكد متحدث باسم ”أمازون“ تطوير الشركة للتقنية الجديدة المسماة Relay ELD بعد منصة Amazon Relay، وهو التطبيق الذي يسمح لسائقي الشاحنات بحجز وظائف نقل البضائع في ”أمازون“.

ونقل الموقع عن متحدث باسم ”أمازون“ قوله: ”نحن نستثمر بنشاط في آليات السلامة عبر عملياتنا، وبدأنا مؤخرًا في تجربة أجهزة تسجيل إلكترونية جديدة، وهي مطلوبة من قِبل الإدارة الفيدرالية لسلامة الناقل للسيارات، مع عدد محدد من شركات النقل لالتزام السائق بلوائح ساعات الخدمة“.

وأضاف المتحدث أنه ”تم دمج هذه التقنية في Amazon Relay لإنشاء أفضل تجربة ممكنة للسائق“.

وقامت أمازون في البداية بإتاحة ELD للسائقين الذين هم جزء من Amazon Freight Partners، وهو برنامج يوافق من خلاله سائقو الشاحنات على نقل البضائع حصريًا لمتاجر التجزئة عبر الإنترنت، عادةً باستخدام المقطورات التي تحمل علامة ”أمازون“ التجارية التي يستأجرونها من الشركة.

وقالت ”أمازون“ إنها ستطرح ELD لجميع السائقين في برنامج شركاء الشحن بحلول نهاية العام، بحسب وثائق قال موقع ”The Information“ إنه اطلع عليها.

ويمكن أن يوفر مسعى ”أمازون“ أيضًا بيانات قيمة حول تحركات المئات من شركات النقل بالشاحنات المستقلة، والتي يمكن أن تستخدمها لجعل عمليات النقل أكثر كفاءة.

من جهتها، قالت كاثي مورو روبرسون رئيسة شركة الأبحاث Logistics Trends & Insights، ”إن الأمر كله يتعلق حقًا بهذه البيانات، سوف يستخدمونها لتحسين التوقيت، وتحسين المسار والتنبؤ“.

وأضافت أنه ”يمكن أن يكون هناك أموال طائلة في تطوير ELDs، ويمكن أن تستخدم أمازون الرؤى للتنبؤ باحتياجاتها من السعة بدقة أكبر وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة“.