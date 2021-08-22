ابتكار علمي ثوري يبشر بعلاج "أكثر راحة" لمرضى السكري‎‎

ابتكر فريق من العلماء الإيطاليين نظاما يتألف من روبوت لتوصيل الأنسولين، يتم زرعه جراحيا في البطن، وكبسولات مغناطيسية قابلة للبلع تعيد إمداد الروبوت بالأنسولين، تبشر بعلاج أكثر راحة لمرضى السكري.

ويحتاج معظم مرضى السكري إلى حقنتين على الأقل من الأنسولين يوميا، ولكن لتخفيف هذا العبء، يعمل العلماء على روبوت قابل للزرع لإدارة الدواء داخل أجسام المرضى.

ونشر الفريق دراسة في مجلة Science Robotics تحدد نظاما من مكونين يسمى PILLSID، يتضمن مضخة أنسولين قابلة للزرع في منطقة البطن وكبسولات هرمون مغناطيسي قابلة للابتلاع لإعادة ملئها.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإنه عندما يحتاج المرضى إلى إعادة تحميل المضخة، فإنهم يبتلعون كبسولة، يتم سحبها بعد ذلك عبر الجهاز الهضمي بواسطة مغناطيس داخل جهاز الأنسولين.

وتقول الدراسة، إن الجهاز، بحجم الهاتف القابل للطي تقريبا، يمسك الكبسولة بإبرة قابلة للسحب، ويقوم بتدويرها في وضع معين ثم يستخرج الهرمون، وتستمر الكبسولة في التحرك بشكل طبيعي عبر المسار الهضمي وتغادر الجسم في النهاية.

وقالت أريانا مينسياسي مؤلفة الدراسة وأستاذة الروبوتات الطبية الحيوية والهندسة الحيوية في مدرسة ”سانت آنا للدراسات المتقدمة“ في بيزا بإيطاليا، إن ”العملية تشبه إطلاق صاروخ شحن إلى الفضاء والالتحام على الفضاء الدولي محطة“.

وأضافت: ”ربما يكون من المخيف التفكير في محطة لرسو السفن داخل الجسم، لكنها نجحت“.

وأثبت PILLSID نجاحه في الخنازير، بعد أن تم اختباره على ثلاثة خنازير مصابة بداء السكري، وأظهرت النتائج أن مضخة الأنسولين قادرة على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم لعدة ساعات، ولكن لا يزال يتعين على الباحثين دراسة الابتكار في التجارب البشرية.

ويخطط الباحثون في التجارب البشرية المستقبلية، لزرع الجهاز على طول جدار البطن المتصل بالأمعاء الدقيقة؛ مما يسمح بتوصيل الأنسولين على وجه التحديد إلى هذه المنطقة.

وتشتمل مضخة الأنسولين على ”مكونات مغناطيسية قابلة للتحويل، وعناصر ميكاترونيك مصغرة، ونظام طاقة لاسلكي، ووحدة تحكم لتنفيذ إعادة التعبئة والتحكم في عمليات التسريب“، كما كتبت مينسياسي وزملاؤها في الدراسة.

ويزن الجهاز 165 جراما، ويبلغ حجمه 78 ملم × 63 ملم × 35 ملم، وهو ما يمكن مقارنته بالأجهزة التجارية القابلة للزرع، ولكنه يتغلب على المشكلات الحرجة الملحة المتعلقة بإعادة تعبئة الخزان وتشغيله.

ويعتقد الباحثون أنه من الأفضل استخدام PILLSID في مرضى السكري من النوع الأول، حيث يتعين عليهم حقن الأنسولين بأنفسهم عدة مرات كل يوم.

وهناك أجهزة شبيهة بالروبوتات تقدم الأدوية بضغطة زر، إلا أن هذه النماذج يتم تثبيتها خارج الجسم وتستخدم أنبوبا أو إبرة لتوصيل الأنسولين، وهناك أيضا أجهزة قابلة للزرع لكنها تتطلب أنبوبا بارزا من الجسم حتى تتم إعادة تعبئته.

وقالت منسياسي مؤلفة الدراسة، إن ”النظام القابل للزرع بالكامل الذي يتم إعادة تعبئته بواسطة حبوب الدواء من شأنه أن يلغي الحاجة إلى الأنابيب والأجهزة البارزة“.

ولاحظت منسياسي وزملاؤها أن PILLSID يمكن أن يكون له استخدامات أخرى، مثل تقديم العلاج الكيميائي للأشخاص المصابين بسرطان المبيض والبنكرياس والمعدة وسرطان القولون والمستقيم.