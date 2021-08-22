ابتكار مواد حيوية تصلح ذاتيا تصدعات الطرق والمركبات

ابتكر فريق بحثي من قسم الهندسة الحيوية في جامعة ”إمبريال كوليدج لندن“ البريطانية، مواد حيوية ذاتية الشفاء، يمكن استخدامها في وظائف مختلفة، ومن بينها عملية إنشاء المباني والطرق والسيارات والطائرات، لتعمل على إصلاحها ذاتيا في حال تعرضت للشقوق والتصدعات.

ووفقا للموقع الإلكتروني لجامعة إمبريال كوليدج لندن، اعتمد الباحثون في تطوير تقنيتهم، على قدرة الهندسة الحيوية في المواد الحية على الشفاء وإعادة تجديدها الذاتي، إذ يتيح لها ذلك الاستجابة للضرر في البيئات القاسية، من خلال نظام الاستشعار والاستجابة.

وأوضح توم إليس المؤلف الرئيس في الدراسة، أنه وفريقه أنشؤوا سابقا مواد حية استشعارية يمكنها اكتشاف التغيرات البيئية، إذ نجحوا في الدراسة الجديدة في تطوير مواد حية تستشعر الضرر، وتستجيب له من خلال الشفاء الذاتي.

وبين إليس أن التقنية الجديدة تحاكي نمط الهندسة المعمارية في استخدام قطع معيارية يمكن تجميعها في مجموعة متنوعة من هياكل المباني، إذ تم تطبيق المبدأ نفسه في تصميم وبناء مواد بكتيرية قائمة على السليلوز، لتعمل كمستشعرات تكشف عن الضرر وتعالجه، وذلك بعد تعديل جينات بكتيريا تسمى Komagataeibacter rhaeticus، والتي أنتجت مزارع خلية على شكل كرة فلورية ثلاثية الأبعاد، والمعروفة باسم الأجسام شبه الكروية.

وأوضح الفريق البحثي أن المواد الحيوية المطورة، يمكنها تقليل كمية الصيانة اللازمة في الأنظمة المختلفة، وإطالة عمرها الافتراضي.

ويسعى الباحثون إلى زيادة مدة صلاحية استخدام المواد الحيوية الذاتية الشفاء في إعادة تجديد الأنظمة المتنوعة مثل عملية البناء، وذلك قبل تفاقم مشكلة تعرضها للتصدعات.

من جانبه ذكر خواكين كارو أستورجا الباحث المشارك في الدراسة، أن اكتشافهم يفتح نهجا جديدا لتطوير مواد حيوية يمكن استخدامها في وظائف متنوعة لتكتشف وتعالج أضرارها ذاتيا، مثل: إصلاح صدع في الزجاج الأمامي للمركبات، أو تمزق في جسم الطائرة، أو حفرة في الطريق.

وكشف كارو عن إمكانية تصميم مواد حية مع خلايا الخميرة لاستخدامها في العلاج الطبي، إذ يمكنها إنتاج أفلام لتضميد الجروح وإنتاج الهرمونات والإنزيمات بواسطة ضمادة لتحسين ترميم الجلد.

وبعد هذه النتائج، يعمل الفريق البحثي على تطوير مواد حيوية بخصائص مختلفة، مثل الجمع بينها وبين مواد، مثل: القطن، والجرافيت، والجيلاتين، لإنشاء تصميمات أكثر تعقيدا، لتطبيقات جديدة في أنظمة الفلاتر البيولوجية، والإلكترونيات القابلة للزرع أو لاصق مستشعر حيوي طبي.