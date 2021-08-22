"واتساب" يدعم أجهزة جديدة بنظامي "آي أو إس" و"أندرويد"

كشفت تقارير تقنية متداولة أن واتساب بدأ العمل على نسخة محسنة تسمى Multi-device 2.0، من شأنها توسيع إمكانيات التطبيق ليدعم العمل مع الأجهزة اللوحية أيضا، إلى جانب الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة.

ووفقا لتغريدة نشرها الموقع المعني بأخبار واتساب، WABetainfo على تويتر، يعمل التطبيق على تمكين الميزة الجديدة (تعدد الأجهزة) لتصل إلى أجهزة أبل اللوحية (الآيباد) وكذلك أجهزة أندرويد اللوحية.

وجاء في تغريدة WABetaInfo اللافتة على حسابه الرسمي بموقع تويتر أن ”واتساب يعمل في الآونة الأخيرة على نسخة 2.0، تدعم أجهزة الآيباد والتخطيط _أيضا_ لدعم أجهزة أندرويد اللوحية، وأن ذلك قيد التطوير وسيتم إصداره في تحديث مستقبلي“.

وتعني ميزة تعدد الأجهزة، أن المستخدمين سيحصلون على الوظائف نفسها المتوفرة في الإصدارات العامة الحالية من واتساب على الويب وسطح المكتب، دون الحاجة إلى وضع هاتفك بجوارك.

ومن خلال الميزة المنتظرة، سيتمكن المستخدمون من البقاء على اتصال عبر واتساب، حتى عندما لا يكون هاتفهم قريبا أو عند نفاد بطارية هواتفهم الذكية.

وأوضح WABetaInfo، أن واتساب يقوم بتطوير نسخة أصلية من البرنامج لأجهزة الآيباد، يمكن تشغيله بشكل مستقل عن الآيفون، لكن لا يعرَف حاليا متى سيظهر التطبيق الجديد لجميع المستخدمين.

في السياق ذاته، كان تقرير لموقع appleinsider نقل عن مصدر قوله، إن مطوري واتساب يسابقون الزمن، كي يسمحوا للمستخدمين قريبا بإضافة الأجهزة اللوحية كأجهزة مرتبطة جديدة.

كان تطبيق التراسل المملوك لفيسبوك أعلن عن الوصول المبكر إلى ميزة دعم تعدد الأجهزة، مثل: الهواتف، وأجهزة الكمبيوتر، وما إلى ذلك، لمختبري الإصدارات التجريبية، وأتاح لهم اختبار الميزة وتقديم ملاحظات عنها.

كما يبدو أن واتساب يعد تطبيقا خاصا لأجهزة الآيباد والأندرويد اللوحية أيضا، ومن المحتمل أن يتم ربط الحساب بها بسهولة بالغة.

في الوقت الحالي، لا توجد تفاصيل كثيرة، لذلك سنكتشف المزيد فقط بعد أن يقدم واتساب رسميا هذه التغييرات الرئيسة لهواتف الآيفون والأندرويد حول العالم، ثم بالأجهزة اللوحية.

كان تقرير تقني كشف في وقت سابق أن تطبيق التراسل الفوري ”واتساب“ يعمل على ميزة الأجهزة المتعددة (Multi-Device) شبه المكتملة.