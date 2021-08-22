لأول مرة.. طباعة ورم سرطاني قاتل بتقنية "ثلاثية الأبعاد" تبشر بعلاج ثوري

ابتكر فريق من العلماء من جامعة ”تل أبيب“ النوع الأكثر فتكا من أورام المخ، في المختبر، من خلال طباعته بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد من أنسجة ورم أرومي دبقي.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن هذا الابتكار سيسمح للأطباء باختبار إجراءات وعلاجات مختلفة من أجل استئصال الورم من الدماغ.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن الورم الثلاثي الأبعاد المطبوع بيولوجيا، يشمل أنابيب تشبه الأوعية الدموية حيث يمكن أن تتدفق خلايا الدم والأدوية عبره.

وقالت رونيت ساتشي فينارو، مؤلفة الدراسة وعالمة الأعصاب بجامعة ”تل أبيب“: ”إذا أخذنا عينة من أنسجة المريض، خارج الخلية، فيمكننا طباعة 100 ورم صغير من هذه العينة، بواسطة الطباعة الحيوية الثلاثية الأبعاد، واختبار العديد من الأدوية المتنوعة في مجموعات مختلفة، لاكتشاف العلاج الأمثل لهذا الورم المحدد“.

وأضافت: ”يمكننا بالتناوب اختبار العديد من المركبات على ورم مطبوع بيولوجيا بشكل ثلاثي الأبعاد وتحديد أي منها الواعد لمزيد من التطوير والاستثمار كدواء محتمل“.

ويعرف ”الورم الأرومي الدبقي“ بأنه نوع عدواني من السرطان يتطور في الدماغ، جنبا إلى جنب مع العمود الفقري، وغالبا ما يكون قاتلا.

وبحسب الصحيفة، فإن متوسط معدل البقاء على قيد الحياة مع هذا المرض هو 12 إلى 18 شهرا ويعيش 25 بالمئة فقط من المرضى أكثر من عام، لكن 5 بالمئة فقط تجاوزوا خمس سنوات.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 10000 أمريكي يصابون بالورم الأرومي الدبقي كل عام، وتشمل العلاجات الحالية الجراحة إلى جانب الجرعات اليومية من العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي الفموي، وفقاً لـ ”ديلي ميل“.

وحدد الفريق، خلال إجراء دراسات سابقة على الورم القاتل، بروتينا يسمى P-Slectin تم إنتاجه عندما تتفاعل الخلايا السرطانية مع خلايا في جهاز المناعة في الدماغ، أو الأورام الخبيثة في الدماغ.

وقالت ساتشي فاينارو: ”وجدنا أن هذا البروتين مسؤول عن فشل الخلايا الدبقية الصغيرة، ما يجعلها تدعم الخلايا السرطانية المميتة بدلاً من مهاجمتها، ما يساعد على انتشار السرطان“.

وتابعت عالمة الأعصاب: ”مع ذلك، فقد حددنا البروتين الموجود في الأورام التي تمت إزالتها أثناء الجراحة، ولكن ليس في خلايا الورم الأرومي الدبقي المزروعة على أطباق بلاستيكية ثنائية الأبعاد في مختبرنا“.

وعللت مؤلفة الدراسة ذلك بأن ”السبب هو أن السرطان، مثل كافة الأنسجة، يتصرف بشكل مختلف تماما على سطح البلاستيك عن سلوكه في جسم الإنسان“.

وأوضحت أن ”ما يقرب من 90٪ من جميع الأدوية التجريبية تفشل في المرحلة السريرية لأن النجاح الذي تحقق في المختبر لا يتكرر في المرضى“، وأدى ذلك إلى تطوير أول نموذج مطبوع بيولوجيا ثلاثي الأبعاد لورم أرومي دبقي.

وتتم طباعة كل نموذج في مفاعل حيوي خاص، صممه فريق جامعة ”تل أبيب“، ويستخدم عينات مأخوذة من المرضى في غرف العمليات لإنشاء كل نموذج.

وتابعت: ”أولاً، اختبرنا مادة تثبط البروتين الذي اكتشفناه مؤخرا ، P-Selectin، في مزارع خلايا الورم الأرومي الدبقي المزروعة على أطباق بتري ثنائية الأبعاد، ولم نجد أي فرق في انقسام الخلايا والانتقال بين الخلايا المعالجة وخلايا التحكم التي لم تتلق أي فرق“.

وأكملت شرحها قائلة: ”لقد أوضحت لنا هذه التجربة سبب ندرة وصول الأدوية التي يحتمل أن تكون فعالة إلى العيادة لمجرد أنها فشلت في الاختبارات في النماذج الثنائية الأبعاد، والعكس صحيح: لماذا تجد الأدوية نجاحا هائلاً في المختبر، وتفشل في النهاية في التجارب السريرية“.

”بعد الاختبارات، وجد الفريق أن الخلايا السرطانية المزروعة على البلاستيك قد تغيرت بشكل كبير، وفقدت أخيرا أي تشابه مع الخلايا السرطانية في عينة ورم دماغ المريض“، وفقاً لما أفادت به العالمة.