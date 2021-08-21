"ديل" تكشف عن USB-C أول شاشة محمولة من إنتاجها‎‎

أعلنت شركة ”ديل“ Dell الأمريكية، عن شاشة USB-C وهي أول شاشة محمولة من إنتاج الشركة، وتأتي بمقاس 14 بوصة وبسعر 349.99 دولارًا أمريكيًا، وسيتم طرحها عالميًا في 31 أغسطس.

تأتي الشاشة وهي من نوع IPS بإضاءة خلفية LED بدقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 60 هرتز، ووقت استجابة يبلغ 6 مللي ثانية، ويمكن استخدامها كشاشة ثانوية لجهاز الكمبيوتر المحمول USB-C الخاص بك.

تتميز الشاشة، التي تشير إليها Dell باسم C1422H، بحواف ضيقة وتصميم بسيط يجعلها تبدو وكأنها خرجت من جهاز كمبيوتر محمول XPS، وتزن أقل من رطلين، ويمكن أن تصل ذروة سطوعها إلى 300 شمعة في المتر المربع، كما تأتي مع حامل مدمج يميل ما بين 10 و90 درجة.

يوجد منفذ USB-C على كل جانب من القاعدة، وكلاهما يمكن أن يستقبل الطاقة ويمررها؛ يمكنهما أيضًا التعامل مع تغذية الفيديو عبر وضع DisplayPort 1.2 alt.

ويمكن تشغيلها فقط عن طريق توصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر المحمول أو أي جهاز آخر باستخدام كابل USB-C المرفق، حيث ستسحب الشاشة الطاقة من الكمبيوتر المحمول أثناء توصيل الاثنين.

إذا كنت ترغب في إبقاء جهازك مشحونا أثناء توصيله بالشاشة، فيمكنك توصيل محول طاقة USB-C بجهازك بمنفذ USB-C الآخر في قاعدة الشاشة للشحن العابر.

وعلى الرغم من ذلك، من المحتمل ألا تتمكن هذه الشاشة المحمولة من عبور الكمية الكاملة من الطاقة التي يحتاجها الكمبيوتر المحمول لإعادة الشحن بسرعة

ونقل موقع ”ذا فيرج“ عن شركة ”ديل“ أن الشاشة المحمولة ستصل إلى 65 واط من طاقة العبور للأنظمة التي تستخدم 90 وات أو أكبر من مصدر طاقة USB-C، وبالنسبة لشواحن 65 واط أو أكثر، فإن الشاشة تمرر 45 واط إلى نظامك.

وتأتي هذه الشاشة مزودة بغطاء واق إضافة إلى خدمة الاستبدال المتقدم لمدة ثلاث سنوات، حيث ترسل لك الشركة شاشة جديدة في اليوم التالي إذا واجهت عيبًا فترة الضمان المحدود لمدة ثلاث سنوات.

وتعد الشاشة المحمولة مشروعًا جديدًا لشركة ”ديل“، لذلك من المدهش أن تحدد الشركة السعر المرتفع لطرازها الأول عندما تكون هناك العديد من البدائل ذات المواصفات المماثلة التي تكلفتها أقل بكثير.

وتبلغ تكلفة شاشة IPS المحمولة الأكبر حجمًا بقياس 15.6 إنش من أسوس 200 دولار في أمازون، بينما تبلغ تكلفة شاشة مماثلة من AOC ما يزيد قليلاً عن 100 دولار.