لماذا يجب عليك استخدام أكثر من متصفح على حاسبك؟

تعد الخصوصية عبر الإنترنت مصدر قلق كبير في عالم التكنولوجيا، وتظهر أكبر مشكلات الخصوصية إلى حد بعيد عند تصفح الإنترنت.

يرجع ذلك إلى أن المسوقين عبر الإنترنت من جميع الشرائح حريصون على تحقيق الدخل من خلال متابعتك عبر الويب من خلال التتبع عبر ملفات تعريف الارتباط وعنوان ”IP“ الخاص بك والمعرفات الأخرى الخاصة بالجهاز.

وتعد ملفات تعريف الارتباط هي أجزاء صغيرة من البيانات تودعها مواقع الويب في مساحة تخزين المتصفح لديك لتتبع عمليات تسجيل الدخول وتذكر نشاط موقعك.

تنشأ مشكلة الخصوصية مع ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية – تلك التي يتم إسقاطها في متصفحك ليس عن طريق الموقع الذي تعرضه ولكن بواسطة طرف ثالث (غالبًا Google أو Facebook أو الخدمات الإعلانية) التي يمكن لمواقع الويب الأخرى الوصول إليها، للاطلاع على درب الإنترنت – وهي ليس التهديد الوحيد للخصوصية.

ينصح خبراء التقنية والأمن السيبراني، المستخدمين الساعين نحو الخصوصية والأمان الرقمي، إلى استخدام أكثر من متصفح من أجل تصفح الإنترنت والقيام بالمهام اليومية.

يأتي ذلك مع تزايد الهجمات السيبرانية والاختراقات التي تطال العديد من مستخدمي الحواسيب حول العالم، من خلال الحصول على بيانات تقليدية للمستخدم يخزنها متصفحه.

وتحذر بعض الأصوات التقنية من أن استخدام متصفح واحد قد يجعل من عمل المخترقين أكثر سهولة، لذا عندما يقرر المستخدم أن يظل مع متصفح واحد فذلك سيكون مصدرا للإزعاج والقلق.

ويعتبر الالتباس والعشوائية من أهم السلبيات التي تميز الإصرار على استخدام متصفح واحد، خاصة عندما يكون ذلك المتصفح مخصصا لأغراض العمل والمنزل والترفيه وغيرها.

ويوجد الكثير من المتصفحات الجيدة التي يمكنك استخدامها على الحواسيب المحمولة، ومنها ما هو مثير للإعجاب بفضل حرصه على الخصوصية وهناك متصفحات عادية أخرى.

ويستخدم الكثير من الموظفين حسابات خاصة بأعمالهم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أو خدمات إدارة المحتوى والتخزين السحابي، وقد تستخدم الخدمات نفسها في حياتك الشخصية، لذلك قد يصبح مزعجًا إذا اختلطت حسابات العمل مع حساباتك الشخصية.

ويساعدك استخدام أكثر من متصفح في الحاسب على تجنب هذا الاختلاط، حيث تستطيع ترك حسابات العمل وإغلاقها عند انتهاء ساعات العمل اليومية.

وتحتاج دائمًا لترك بعض المواقع المتعلقة بعملك في المفضلة حتى تستطيع الوصول إليها بشكل سريع، وتختلف هذه المواقع في العادة عن المواقع التي تفضل زيارتها في وقتك الشخصي.

لذلك يساعدك استخدام أكثر من متصفح على فصل حياة العمل عن حياتك الشخصية، وهي طريقة جيدة حتى لا تشعر بالملل ودخول العمل إلى حياتك اليومية.

يمكنك استخدام إضافات منفصلة مع كل متصفح، حيث تستطيع عبر هذه الطريقة ترك الإضافات التي تستخدمها مع عملك منفصلة عن حياتك الشخصية، ويعتبر هذا الأمر هامًا لمن يستخدم الكثير من إضافات المتصفح في عمله اليومي.

ومن المتصفحات التي تتميز أنها توفر قدرا أكبر من الخصوصية وإخفاء البيانات عند التصفح متصفح ”Brave“ ومتصفح ”Tor“ أو متصفح ”Duck Duck Go“.

ويعتمد الكثيرون على متصفح ”غوغل كروم“ ليكون المتصفح الأساسي في حواسيبهم، حيث يوفر المتصفح الكثير من الإضافات المتميزة، ولكن تستطيع الاستفادة من إضافات ”غوغل كروم“ دون الحاجة لتثبيت متصفح ”كروم“ نفسه.