"Android 12" سيدعم فتح النوافذ المتعددة في "كروم" مثل الحواسيب

كشفت تقارير تقنية أن تحديث ”أندرويد 12“ الكبير المنتظر سيحمل إلينا تصميما جديدا ومزايا متعددة، تشمل فتح أكثر من نافذة في ”كروم“ أسوة بمتصفح الحواسيب المكتبية.

وتتوقع مصادر تقنية أن يجلب متصفح ”غوغل كروم“ Google Chrome الافتراضي في معظم هواتف ”أندرويد“ شيئا لم نكن نعلم أننا بحاجة إليه مع تحديث Android 12.

ويتيح لك متصفح ”غوغل كروم“ الشهير تجميع علامات التبويب بطرق مختلفة، اعتمادا على الخيارات التي تدعمها منصة البرامج الخاصة بك.

وبحسب موقع ”gizchina“، فإنه مع إصدار Android 12، سيكون لدى مستخدمي Chrome تجارب جديدة مع علامات التبويب المفتوحة.

وتشير المعلومات الواردة من شركة ”غوغل“ إلى أن المتصفح يمكن أن يدعم فتح عدة نوافذ على الهواتف الذكية في المستقبل، إلى جانب المتصفح الرئيسي ”كروم“.

ويسمح لك إصدار سطح المكتب من المتصفح ”كروم“ Chrome بدمج علامات التبويب في مجموعات في نافذة واحدة أو أكثر مع إمكانية إعادة التجميع اللاحقة باستخدام المدير.

وبحسب التقارير الأخيرة، يدعم إصدار الجوال من ”غوغل كروم“ فقط تجميع علامات التبويب التي تبدو بطريقة ما مشابهة لفتح نوافذ مختلفة.

وبعد اكتشاف التغييرات في رمز المتصفح لنظام Android 12، يُعتقد أن هواتف ”أندرويد“ المستقبلية يمكنها بالفعل فتح متصفحات متعددة على جهاز واحد باستخدام ”كروم“.

وتضيف هذه التغييرات خيار نافذة جديدة إلى قائمة سياق ”كروم“ Chrome عندما يكون الجهاز في وضع تقسيم الشاشة.

وبعد النقر على خيار ”نافذة جديدة“، سيتم إطلاق نسخة جديدة من متصفح ”كروم“ في النصف الآخر من مساحة العمل.

وعند تشغيل نافذتين من ”كروم“، سيظهر زر ”إدارة النوافذ“ في قائمة السياق context، والنقر فوقه يمكّنك من الحصول على معلومات حول جميع النوافذ النشطة، وعلامة تبويب التركيز وعنوانها، وعدد علامات التبويب النشطة.

ويمكنك فتح ما يصل إلى خمس مثيلات من متصفح ”كروم“ إجمالا، على الرغم من أن عدد علامات التبويب داخل كل منها غير محدود.

ويوفر التحديث الجديد إمكانية حفظ كل من النوافذ المفتوحة في حالتها الحالية؛ بحيث تكون جميع علامات التبويب المفتوحة في أماكنها، حتى بعد إعادة التشغيل.