"هوندا" تطلق دراجة U-BE الكهربائية (فيديو)

أطلقت شركة هوندا اليابانية، من خلال الذراع الصينية للشركة ”Wuyang-Honda“، دراجة كهربائية جديدة تسمى U-BE في السوق الصينية، وتتميز الدراجة بسعر رخيص ووزن خفيف.

وتعد الدراجة التي يبلغ وزنها 54 كيلو غراما فقط، ويبلغ سعرها نحو 477 دولارا، إحدى أرخص الدراجات الكهربائية ذات العجلتين في السوق.

وتأتي الدراجة بتصميم بسيط ونظيف، مع بعض الميزات الرائعة، بما في ذلك بطارية قابلة للإزالة ومحرك محور بقوة 1.2 كيلو واط، يوفر سرعة قصوى تبلغ 25 كيلو مترا في الساعة، وهو ليس سيئا للغاية بالنسبة للتنقل في المدينة.

وعلى عكس دراجة U-GO الكهربائية الأغلى سعرا التي كشفت عنها شركة هوندا منذ أسابيع، يمكن لـ U-BE استيعاب السائق فقط، حيث لا توجد مساحة إضافية للراكب.

وتتميز بسرج عالي الجودة بلونين، وحجمها يجعلها نموذجا مثاليا يمكن إيقافه بسهولة حتى في أماكن وقوف السيارات الضيقة.

وتحتوي الدراجة على مصابيح إشارة مدمجة في الجزء الأمامي والخلفي، كما تأتي مزودة بشاشة LCD توضح تفاصيل مختلفة مثل السرعة والمسافة المقطوعة ونسبة البطارية وإحصائيات أخرى.

ويعد سعرها وقدرتها على اصطحاب مالكها إلى جميع أنحاء المدينة هو الهدف الرئيسي للتصميم، وتأمل هوندا في جعل الدراجة وسيلة تنقل متداولة كونها أرخص بكثير من بعض السيارات متوسطة المدى وطرازات الهواتف الذكية، وتتوفر الدراجة بثلاثة خيارات للبطاريات، ويمكن أن توفر مدى قيادة يتراوح بين 55 كيلو مترا و 80 كيلو مترا.

ويعكس كشف الذراع الصينية للشركة ”Wuyang-Honda“ النقاب عن U-BE، خطط الشركة لتكون لها مكانة ثابتة بالسوق الآخذة في التوسع على نطاق واسع، وهناك خطط قيد التنفيذ أيضا لتوسيع نطاق إنتاج هذه النماذج وتصديرها إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية المربحة.

وقبل عدة أسابيع، أطلقت هوندا دراجة U-GO الكهربائية القادرة على الوصول لسرعة قصوى تصل إلى 53 كيلو مترا في الساعة.