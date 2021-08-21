"شاومي" تعلن عن أول سيارة كهربائية الأسبوع المقبل

كشف تقرير إخباري صيني أن شركة ”شاومي“ ستقدم أول سيارة كهربائية الأسبوع المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الشركة ”تعمل على هذه السيارة من الألف إلى الياء“، بحسب ما نشر موقع ”gizmochina“ التقني.

وقال الموقع إن ”الشركة الصينية ستقدم بعض المفاهيم وستظهر أسس ما سيكون عليه هذا العمل وما سيكون بمقدورهم تقديمه داخل السيارة الكهربائية“.

يأتي التسريب المهم أيضا، بعد أن بذلت ”شاومي“ جهدا كبيرا في الأشهر الأخيرة، للتعرف على صناعة السيارات وخصائصها وقبل كل شيء للعثور على الشركاء اللازمين لتنفيذ مشروع يمكن أن يصبح بالتأكيد مصدر الدخل الرئيسي للشركة في المستقبل، طالما سارت هذه الخطوة على ما يرام.

وبيّن التقرير أن ”شهور البحث بسوق السيارات الكهربائية الصينية آتت أكلها بالنسبة للشركة، بعد أن أكدت مجموعة (إيفرجراند) للسيارات أنها تجري محادثات مع شاومي لبيع وحدة السيارات الكهربائية الخاصة بها“.

وفي هذا الإطار، كشفت مجموعة ”إيفرجراند“ الصينية أنها أجرت محادثات حول بيع حصة في وحدتها الكهربائية إلى الشركة المصنعة للهواتف الذكية.

وجاء بيان ”إيفرجراند“ بعد يوم من إعلان ”رويترز“ أن الشركة تجري محادثات مع ”شاومي“ وشركات استثمار مدعومة من الدولة الصينية لبيع جزء من حصتها البالغة 65٪ في قسم السيارات الكهربائية.

وقال مصدر المعلومات إن ”المفاوضات ما زالت في مراحلها الأولى“، وفقا لموقع ”asia. Nikke“.

في غضون ذلك، أصدرت شاومي بيانا نفت فيه الشائعات عن محادثاتها مع ”إيفرجراند“، وقال متحدث باسمها إن ”الشركة تحدثت إلى العديد من مصنعي السيارات لكنها لم تتخذ أي قرار بشأن أي شراكة لأعمالها في مجال السيارات الكهربائية“.

لكن تقارير متداولة تشير إلى أن ”إيفرجراند ليست الشركة الوحيدة التي تتفاوض معها شاومي، حيث يوجد العديد من المجموعات الصينية الأخرى التي تحدثت إلى الشركة في الأشهر الأخيرة، مثل Great Wall“.

وعلى خلاف ما تصبو إليه شاومي من بناء سيارتها الكهربائية بشكل ذاتي، قد تحتاج تقنيات السيارة الكهربائية إلى دعم واسع من شركات السيارات.

مع العلم أن البنية التحتية اللازمة لإنشاء سيارة من الصفر تعد هائلة بالنسبة لشركة مثل شاومي، لم يبلغ عمرها حتى الآن عقدا من الزمان.

وكانت ”شاومي“ قد أعلنت رسميا دخولها سوق السيارات الكهربائية في الربيع الماضي، حتى أن القسم الجديد سيرأسه مؤسس الشركة ومديرها لي جون.

يشار إلى أن العملاق الأمريكي ”أبل“ يعمل كذلك على سيارته الكهربائية الخاصة، وفق ما تم نشره من تقارير مؤخرا.