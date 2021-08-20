"تويتر" يطرح سلسلة تحسينات على نظام الرسائل المباشرة

أعلن موقع تويتر، أنه سيقدم بعض التحديثات على رسائله المباشرة، التي ستطرح على بعض المستخدمين في الأسابيع القليلة المقبلة.

ووفقًا لـThe Verge، ستتضمن التحديثات ميزة تتيح للمستخدمين إرسال رسالة مباشرة إلى أشخاص عدة في محادثات منفصلة، دون مطالبتهم ببدء محادثة جماعية، من خلال هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من مشاركة تغريدة مع ما يصل إلى 20 دردشة ورسائل مباشرة (DM) منفصلة.

وستصل الميزة إلى نظام iOS وإصدارات الويب من تويتر أولًا، ثم اندوريد قريبًا وفقًا لـThe Verge.

No more (awkward) accidental group chats when you DM a Tweet to multiple people. Now you can share the same Tweet in up to 20 different DM convos, separately. Rolling out on iOS and web, and soon on Android. (2/5) pic.twitter.com/oHYseF3EJE — Twitter Support (@TwitterSupport) August 19, 2021

كما تترافق مع هذه الميزة، ميزتان جديدتان ستجعلان عملية البحث أسهل بمحادثات DM الطويلة.

على سبيل المثال، سيحتوي تطبيقا Android وiOS على زر للتمرير بسرعة إلى أحدث رسالة، وإضافة إلى ذلك، سيتم تجميع الرسائل في إصدار iOS حسب التاريخ، مثلًا، يتم إدخال عدد أقل من الطوابع الزمنية (سلسلة من الأرقام والأحرف، تدل على التاريخ أو وقت وقوع حدث معين) إلى الدردشة، كما كتب تويتر.

ونقل The Verge عن موقع تويتر قوله إنه ذلك ”سيؤدي إلى تقليل فوضى الطابع الزمني، وسيتمكن مستخدمو iOS قريبًا من الوصول إلى أزرار تتيح لهم رد الفعل ليس فقط عن طريق النقر المزدوج ولكن عن طريق الضغط لفترة طويلة على الرسالة“.

ووفقًا لتويتر، فإنه مع الضغط لفترة طويلة على الرسالة، سيظهر زر ”إضافة تعليق“، ومن خلاله سيتمكن الأشخاص من التعليق على الرسائل المباشرة.

وستطرح الميزات المذكورة على موقع تويتر في الأسابيع المقبلة، فيما سيتعين على مستخدمي أندرويد الانتظار لفترة أطول قليلًا للوصول إلى هاتين الميزتين، لكنهم سيحصلون -جنبًا إلى جنب مع مستخدمي iOS- على إمكانية التمرير السريع عبر رسالة مباشرة والعودة إلى أحدث رسالة بالضغط على زر السهم لأسفل.

وبصرف النظر عن تقديم الميزات الجديدة، أعلن تويتر يوم الخميس أيضًا أنه يختبر ميزة من شأنها أن تسهل على المستخدمين الاشتراك في النشرات الإخبارية Revue لمستخدميه مباشرة.

في السياق نفسه، قالت جين مانشون وونغ المهندسة التقنية المتابعة لموقع تويتر، إن منصة التغريدات القصيرة كانت تعمل على هذه الميزة منذ الشهر الماضي. بحسب تقرير موقع تك كرانش لأخبار التكنولوجيا.