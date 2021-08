"تويتر" يطرح سلسلة تحسينات على نظام الرسائل المباشرة

أعلن موقع تويتر، أنه سيقدم بعض التحديثات على رسائله المباشرة، التي ستطرح على بعض المستخدمين في الأسابيع القليلة المقبلة.

ووفقًا لـThe Verge، ستتضمن التحديثات ميزة تتيح للمستخدمين إرسال رسالة مباشرة إلى أشخاص عدة في محادثات منفصلة، دون مطالبتهم ببدء محادثة جماعية، من خلال هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من مشاركة تغريدة مع ما يصل إلى 20 دردشة ورسائل مباشرة (DM) منفصلة.

وستصل الميزة إلى نظام iOS وإصدارات الويب من تويتر أولًا، ثم اندوريد قريبًا وفقًا لـThe Verge.

No more (awkward) accidental group chats when you DM a Tweet to multiple people. Now you can share the same Tweet in up to 20 different DM convos, separately.

Rolling out on iOS and web, and soon on Android. (2/5) pic.twitter.com/oHYseF3EJE

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 19, 2021