نجت من 80 إعصارا.. اكتشاف أكبر مستعمرة للشعاب المرجانية في الحاجز المرجاني العظيم‎‎

كشف علماء في أستراليا النقاب عن أوسع وأطول الشعاب المرجانية في الحاجز المرجاني العظيم، وهو هيكل يبلغ عرضه 34 قدمًا يُطلق عليه اسم ”موغا دامب“ نسبة إلى السكان الأصليين لجزر النخيل.

وسجل العلماء هذا الكشف العلمي بواسطة الغواصين قبالة جزيرة ”جولبودي“ (المعروفة أيضًا باسم جزيرة أورفيوس)، وهي جزء من مجموعة جزيرة النخلة في كوينزلاند، أستراليا.

قال الباحثون إن الهيكل، المكون من حيوانات بحرية صغيرة وكربونات الكالسيوم، يبلغ ارتفاعه أكثر من 17 قدمًا بقليل، وهو سادس أكبر هيكل في الحاجز المرجاني العظيم.

ويقدر العلماء أن عمر هذه المستعمرة المرجانية تتراوح بين 421 و 438 عامًا، وهو ما يسبق استعمار أستراليا نفسها، والذي بدأ في عام 1788.

ويُعد المرجان جزءًا من جنس ”بوريت“ Porites وقد أذهل الباحثين، ليس فقط لصحته الجيدة (70٪ منه حي) ، ولكنه نجا من عدد من الأحداث المختلفة، بما في ذلك 80 إعصارًا، وتبييض المرجان وحالات أخرى يمكن أن تضر بصحتها.

وكتب الباحثون في الدراسة أن ”مرجان بوريت الكبير… نادر وغير معتاد وقادر على الصمود، لقد نجت من تبيض المرجان والأنواع الغازية والأعاصير والمد والجزر بشدة والأنشطة البشرية لما يقرب من 500 عام“.

وقال الباحثون، في أكتوبر 2020، إن أكثر من نصف الشعاب المرجانية في الحاجز المرجاني العظيم قد فقدت بسبب التبييض على مدار الـ 25 عامًا الماضية.

وأضافوا أنه ”عندما تكون درجات حرارة المحيط مرتفعة للغاية، تطرد الشعاب المرجانية طحالبها التكافلية الملونة التي تزودها بالطعام – وتحولها إلى اللون الأبيض المبيض“.

وبحسب موقع ”Live Science“ فإنه في لغة شعب مانبرا، الذين يعيشون في جزر النخيل، تعني كلمة ”موغا غامبي“ ”الشعاب المرجانية الكبيرة“.

وقال ناثان كوك أحد المؤلفين المشاركين في الدراسة، للمنافذ الإخبارية أن الهيكل من المحتمل أن يكون واحدًا من الأقدم على الشعاب المرجانية، مضيفًا أنه مندهش من مدى سلامته، وذلك بفضل هيكله العظمي.

وأضاف كوك: ”تنمو هذه المستعمرات الضخمة في شكل نصف كروي، ومن المحتمل أن تعطي الأولوية للعرض على الارتفاع من أجل الاستقرار“، متابعا: ”من الصعب على أي نوع من المرجان الصلب أن ينمو طويلًا حقًا دون أن ينكسر“.

وتعتبر الشعاب المرجانية من فئة ”أنثوزوان“، وهي نوع من الكائنات الحية ذات الصلة بالقناديل المائية وقناديل البحر وشقائق النعمان البحرية التي تساعد في تكوين الشعاب المرجانية، مثل الحاجز المرجاني العظيم.