"مايكروسوفت" تكشف النقاب عن سماعة الرأس "Xbox Stereo" السلكية

كشفت شركة ”مايكروسوفت“ الأمريكية النقاب عن سماعة الرأس ”Xbox Stereo“ السلكية الجديدة بقيمة 60 دولارا.

وتعتبر هذه السماعة بديلا جيدا من حيث القيمة السعرية لسماعات ”Xbox“ اللاسلكية التي يصل سعرها لـ 100 دولار، والتي تم تصميمها بالتعاون مع شركات عدة شهيرة للإلكترونيات، مثل ”Razer“، و ”Bang & Olufsen“، وذلك وفقا لما نشره موقع ”engadget“ التقني.

وتحتوي سماعة الرأس ”Xbox Stereo“ السلكية، على بعض مميزات سماعات الرأس اللاسلكية الأخرى، مثل تشابه التصميم الخارجي، وإمكانية التحكم في الصوت من الجانب الأيمن للسماعة، ومفتاح كتم الصوت الخاص بالميكروفون.

وتؤكد ”مايكروسوفت“، أن وسائد الأذن لسماعة الرأس ”Xbox Stereo“، مصنعة من مواد عالية الجودة، بينما يتميز الميكروفون بنقاء الصوت ووضوحه.

وأفادت، بأن السماعة قابلة للتعديل من حيث أوضاع الرأس، وتتميز بجودة صوت واضحة وعالية.

وتدعم السماعات أيضا تقنية التسجيل الصوتي المكاني بكفاءة عالية، مثل ”Windows Sonic“، و ”Dolby Atmos“، و ”DTS Headphone:X“.

وذكر موقع ”engadget“، أنه يتم التحكم بسماعات ”Xbox Stereo“ السلكية من خلال سلك يبلغ سمكه 3.5 ملم.

كما تحتوي على إمكانية توصيلها بأي جهاز آخر يحتوي على قابس بسمك 3.5 ملم، ويمكن توصيل السماعات باستخدام محول بالأجهزة الأخرى، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية التي لا تحتوي على مقبس سماعات مخصص لها.

وسيتم طرح السماعة السلكية الجديدة للبيع في21 من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وعلى الراغبين بشرائها تقديم طلبات مسبقة للحصول عليها من خلال متجر مايكروسوفت.

يذكر أن طرح هذه السماعة السلكية من قبل مايكروسوفت، يأتي على عكس جميع إصداراتها السابقة من السماعات اللاسلكية، حتى تتناسب مع متطلبات المستخدمين من حيث السعر المنخفض، حيث يتم استخدامها في حالة نفاد بطارية السماعات اللاسلكية.

كانت شركة مايكروسوفت كشفت في فبراير/ شباط الماضي النقاب عن أول سماعة رأس لاسلكية Xbox.

وصممت سماعة الرأس اللاسلكية Xbox لتدعم الاتصال بأجهزة الألعاب Xbox One، و Xbox Series X إلى جانب جهاز Xbox Series S، كما تتوافق في العمل مع أجهزة الحاسب والهواتف الذكية والأجهزة الأخرى عبر الاتصال بالبلوتوث.

وقدمت شركة مايكروسوفت سماعة Xbox اللاسلكية بتحسينات في التصميم والصوتيات.