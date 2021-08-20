شبكة "YikYak" المثيرة للجدل تعود للحياة على "آيفون"

أعلنت شبكة ”YikYak“ الاجتماعية، عبر حسابها في ”تويتر“، عودتها للعمل مجددا عبر نظام ”IOS“ فقط.

وتميزت شبكة YikYak، بأنها قدمت تجربة خاصة للشبكات الاجتماعية، تعتمد أساسا على سرية الهوية، لكنها فشلت وأعلنت توقفها في العام 2017 بعد أن فقدت شعبيتها في عام 2016.

وتأسست الشبكة في العالم 2013 على يد طالبين في جامعة فورمان الأمريكية.

وبحسب موقع ”ماشابل“ التقني، فإن المنصة عند إطلاقها كانت مثيرة للجدل، حيث ينشر الأشخاص منشورات نصية مجهولة المصدر، ما يشبه إلى حد ما إنشاء حساب ”تويتر“ مجهول المصدر.

وأوضح الموقع في تقرير له أن ”الشبكة أصبحت بعد فترة موطنًا لتفشي المضايقات والبلطجة والتهديدات بالعنف الجماعي، وكان من الصعب تعقب الأشخاص الذين يقفون وراء المضايقات إلا إذا كان يمثل تهديدا محددا قابلا للتنفيذ“.

وحول هوية أصحاب الموقع الجدد، يقول التقرير إنه يتم حاليا تشغيل YikYak الجديد من قبل مالكين مختلفين، ويبدو أنهم يحاولون تعزيز بيئة أفضل على التطبيق.

وقال المالكون الجدد للشبكة في بيان لهم: ”نحن المالكون الجدد لـ Yik Yak، لقد اشترينا حقوق إعادة تطوير التطبيق من المالك الأصلي في فبراير 2021، ونحن نعمل على إعادة التطبيق إلى الحياة منذ ذلك الحين“.

وأضافوا: ”نحن نعيد Yik Yak لأننا نعتقد أن المجتمع العالمي يستحق مكانًا ليكون أصيلًا، ومكانًا متساويًا، ومكانًا للتواصل مع الأشخاص القريبين، وملتزمون بجعله مكانًا ممتعًا خالٍ من التنمر والتهديدات وجميع أنواع السلبية“.

ولاستخدام Yik Yak ، تحتاج إلى تنزيل التطبيق على جهاز ”آيفون“ الخاص بك، وبحسب التقرير، فالتطبيق لن يظهر حاليًا عند البحث عنه في متجر تطبيقات، ويتم الوصول إليه عبر روابط خارجية، وهو غير متوفر على ”أندرويد“ بعد.

وبمجرد تنزيل التطبيق، سيُطلب منك التحقق من أنك لست روبوتًا، ومشاركة موقعك مع Yik Yak، ونظرًا لأن هذا تطبيق يعتمد على الموقع فإن هذا الجزء ضروري، وفقاً للتقرير.