"فوسيل" تنافس سامسونغ بساعة ذكية جديدة مدعومة بنظام Wear OS

كشفت شركة ”فوسيل“ الأمريكية للموضة والمتخصصة في صناعة الساعات الفاخرة، أن الجيل السادس من ساعاتها الذكية سيأتي مدعوماً بنظام Wear OS الجديد الذي أنتجته شركة سامسونغ بالتعاون مع غوغل.

وذكر موقع ”سام موبيل“، المقرب من شركة ”سامسونغ“ أن العديد من الشركات والعلامات التجارية العالمية باتت تهتم بنظام الساعات الذكية الجديد Wear OS وترغب في إنتاج أجهزة جديدة يمكن ارتداؤها مبنية على النظام، للسوق.

ويقول الموقع إنه ”يبدو أن ساعة Fossil Gen 6 ستكون منافسا مباشرا لسلسلة ساعات Galaxy Watch 4، أو على الأقل طراز Galaxy Watch 4 Classic، باعتماد تشغيل ساعتها بنظام Wear OS عند الإطلاق“.

ويؤكد أنه ”على عكس ساعات سامسونغ الذكية، فلن يستفيد الجيل السادس من ساعة فوسيل الذكية من أي ميزات لواجهة المستخدم One UI، حيث سيتم شحنها بواجهة Wear OS القياسية“.

وكانت ”سامسونغ“ ثالث أكبر بائع للساعات الذكية في العالم، العام الماضي، بعد كل من شركتي ”أبل“ و“هواوي“، وحتى قبل إطلاق النظام الجديد، اعتمدت الشركة في مجال الساعات الذكية بشكل حصري تقريبًا على Tizen OS.

وفي وقت سابق من عام 2021، تعاونت سامسونغ وغوغل في هندسة أفضل نظام تشغيل يمكن ارتداؤه تحت مظلة نظام Wear OS.

ونظرا لأن الشركتين عملتا عن كثب لتطوير نظام التشغيل الجديد، يجب أن يعرف عملاق التكنولوجيا الكوري الكثير عن مداخل وعموم النظام الأساسي أكثر من أي من منافسيه، وهو ما يفرض عليه حصد حصة أكبر من السوق.

ومن المتوقع أن تأتي ساعة ”فوسيل الذكية الجديدة Fossil Gen 6، بسعر يقارب 385 دولارا أمريكيا، وهو ما يجعلها أرخص قليلاً من Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

ويشير موقع ”سام موبيل“ إلى أن الجيل الجديد من ساعات ”فوسيل“ لن يحتوي على مستشعر BIA، مما يعني أنه لن يكون مدمجًا بشكل وثيق مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من طراز غالاكسي.

وهذا المستشعر قادر على قياس تكوين العظام ونسب الدهون في العضلات والأنسجة بجسم الإنسان، حيث يقرأ المستشعر مقاومة أو اضطراب تيار الجهد المنخفض المرسل عبر جسم الإنسان.