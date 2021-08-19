خطوة إلى "الميتافيرس".. "فيسبوك" تكشف عن مكتب الاجتماعات الافتراضي المستقبلي‎‎

كشفت شركة ”فيسبوك“ الأمريكية النقاب عما يمكن أن يبدو عليه مكتب الاجتماعات المستقبلي، حيث أزاحت الستارة عن مكتب للواقع الافتراضي يمكن لمستخدميه استضافة اجتماعات مع شخصيات الرسوم المتحركة لزملائهم.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإنه مع استمرار العديد من الشركات في العمل من المنزل بسبب جائحة كورونا، أطلقت ”فيسبوك“ تطبيقًا جديدًا لاجتماعات الواقع الافتراضي قد ينافس يومًا ما، أمثال: ”Zoom“ و ”Skype“، في اللحاق بالركب عن بُعد.

ويسمح للمستخدمين باستضافة لقاءات على غرار اجتماعات مجلس الإدارة مع تجسيدات الرسوم المتحركة لزملائهم، وهو جزء من طموح الرئيس التنفيذي ”مارك زوكربيرغ“ لتحويل ”فيسبوك“ إلى ”ميتافيرس“ metaverse مستقبلي.

وأطلقت الشركة التطبيق الجديد المسمى ”Horizon Workrooms“ كاختبار تجريبي وهو مصمم للاستخدام مع سماعة رأس VRK, عندما ترتدي سماعة الرأس وتنضم إلى اجتماع، يتم نقلك إلى غرفة فخمة فيها صور رمزية لك ولأي شخص آخر تمت دعوته.

ويمكنك أيضًا اختيار الكمبيوتر المحمول الافتراضي الذي تريد العمل منه، والذي يتحرك إذا قمت بتحريك الكمبيوتر الحقيقي الخاص بك، وشاهدت يديك تكتبان على لوحة المفاتيح.

وتتيح لك التجربة الغامرة أيضًا الرسم على السبورة، أمام المجموعة بأكملها، وعلى نطاق أصغر على مكتبك الافتراضي.

وتتحرك أفواه الصور الرمزية في الوقت المناسب مع الكلام الحقيقي، بينما يمكن للأشخاص حتى الإيماءات لأن التطبيق يدعم تتبع اليد.

ويوفر الصوت أيضًا تجربة واقعية بشكل مثير للإعجاب، لأن الأصوات تأتي من المكان الذي يتحدث منه شخص في غرفة الاجتماعات الافتراضية، ويمكن أن تبدو مكتومة حتى إذا ابتعد شخص ما عنك للتحدث.

ويمكن استضافة ما يصل إلى 16 مشاركًا في الغرفة، أو ما يصل إلى 50 مشاركًا في حالة انضمام المستخدمين الإضافيين عبر دردشة فيديو على غرار ”Zoom“ بدلًا من سماعة رأس الواقع الافتراضي.

والتطبيق مجاني من خلال سماعات الرأس ”Oculus Quest 2“ على Facebook ، والتي تكلف حوالي 300 دولار.

وكشف ”زوكربيرغ“ النقاب عن التكنولوجيا الجديدة، اليوم، في عرض توضيحي مع مضيفة CBS This Morning، جايل كينج ، واصفًا إياها بأنها خطوة مبكرة نحو بناء ”ميتافيرز“ المستقبلي.

وقال زوكربيرغ، مستخدمًا التطبيق للتحدث مع كينج عن بُعد تجلس صورهم الرمزية بجوار بعضهم البعض في غرفة اجتماعات افتراضية: ”أعتقد أن ميتافيرس هو الجيل المقبل من الإنترنت“.

وأضاف: ”لذا يمكنك التفكير في الأمر على أنه بدلًا من أن نكوّن الإنترنت، وننظر إليه على هواتفنا المحمولة أو شاشات الكمبيوتر لدينا، إنه إنترنت نحن جزء منه، أو يمكننا أن نكون داخله“.

وتابع زوركربيرغ: ”في غضون 5 سنوات، سيتمكن الناس من العيش حيث يريدون، والعمل حيث يريدون، ولكنهم سيجتمعون مع إحساس بالحضور، إنه يمنحك بشكل أساس الفرصة للجلوس حول طاولة مع الأشخاص والعمل، وطرح الأفكار، واللوحات البيضاء“.

وأوضح أنه ”بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون التواجد من خلال الواقع الافتراضي، يمكنهم فقط إجراء مؤتمرات الفيديو، حتى تتمكن من تضمين الجميع، لكنها تجربة مدهشة للغاية، حيث تشعر كأنك حقًا هناك مع زملائك“.

ويأتي هذا المشروع كجزء من طموح ”مارك زوكربيرغ“ الرئيس التنفيذي للشركة لتحويل المنصة إلى ”ميتافيرس“.

ويسود في الأوساط التقنية حاليًا مصطلح جديد فرض نفسه بقوة، وهو ”الميتافيرس“ الذي يفسره الكثيرون بأنه ”الخيال العلمي“.

ويقدم ”الميتافيرس“ رؤية جديدة للمستقبل، وهو ما يراهن عليه مارك زوكربيرغ، ويصفه بأنه ”الثورة المقبلة“ في تطور الإنترنت.

وظهر مصطلح ”الميتافيرس“ لأول مرة العام 1992، وتمت صياغة المصطلح على يد “Neal Stephenson”، في روايته التي تحمل الاسم “Snow Crash”، وهو الذي عبّر حينها عن عالم افتراضي يمكن للبشر أن يتفاعلوا مع بعضهم البعض فيه.

ويمثل ”الميتافيرس“ بالمعنى الأساس عالمًا افتراضيًا، حيث يمكن لشخصيتك الرقمية أن تتواجد وتتفاعل في مجموعة من الطرق، وفي مساحة جديدة بالكامل.

ويتم تفسير ”الميتافيرس“ ببساطة على أنه أن تكون قادرًا على الجلوس مع صديقك الذي يبعد عنك آلاف الكيلومترات، أو أن تحضر بشكل افتراضي في مقر عملك بالرغم من أنك على الشاطئ.

وكان هذا المصطلح خياليًا بالكامل عندما ظهر للمرة الأولى، لكن في الوقت الحالي هو في طريقه للتحول إلى حقيقة، حيث تحولت هذه الفكرة، خلال الأشهر الأخيرة، لواحدة من أهم الأفكار المتداولة في المجتمع التقني.

وازدادت أهمية الأمر عندما أعلنت شركة ”فيسبوك“ رسميًا عن تأسيس فريق عمل جديد داخل الشركة للعمل على الميتافيرس، طبقًا لرؤية مارك زوكربيرغ، الذي قال عنه: ”هذا سيكون جزءًا ضخمًا من الفصل المقبل في صناعة التكنولوجيا“.