كيف تزيد الأمان وتضمن خصوصية بياناتك في "أيفون"؟‎‎

تفرض مسألة السرية الرقمية، وأمن المعلومات، والخصوصية الشخصية، لمالكي الأجهزة الذكية، هذه الأيام، نفسها بقوة، مع اشتداد ضراوة الهجمات السيبرانية والاختراقات، التي تتعرض لها.

وكانت شركة ”أبل“ الأمريكية دائمة التفاخر بنظامها الأمني غير القابل للاختراق والذي يوفر أقصى معايير الحماية للبيانات، وأن اختراق أنظمتها للأجهزة الذكية أمر شديد الصعوبة.

ولكن مع تطور وسائل وأدوات الجرائم الإلكترونية، ووصول قراصنة الإنترنت والمجرمين الرقميين إلى مستويات شديدة الخطورة والذكاء، كان لابد من التعامل مع كل الشركات وأجهزتها على أنها مستهدفة دون أي حصانة.

وذكرت مجلة ”فوربس“ في تقرير لها أنه دارت مناقشات حول برنامج ”Pegasus“ من مجموعة NSO الإسرائيلية؛ وقدرته على اختراق هاتف طرف ثالث؛ واستخدم الكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأجهزة الاستشعار الأخرى لمراقبتك.

وأوضحت المجلة أنه كانت هناك دراسة أجرتها صحيفة ”واشنطن بوست“ في كل مكان حينها وأحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في القصة هو ضعف جهاز ”أيفون“ من شركة ”أبل“.

إلى جانب تأثير برنامج ”Pegasus“، تواجه ”أبل“ عددًا من المشاكل الأمنية الأخرى، حيث يواجه نظام iOS 14.7 مشكلة كبيرة عند استخدامه لإلغاء قفل ساعة Apple Watch القريبة؛ إذا نسيت رمز المرور الخاص بك.

واليوم نستعرض في هذا التقرير كيفية الحفاظ على أمن وسلامة البيانات والمعلومات، وزيادة الخصوصية في هواتف ”أيفون“ خاصة، وهناك عدة طرق فعالة يمكنك استخدامها لحماية بياناتك ومعلوماتك، منها:

الحفاظ على تحديث التطبيقات، ونظام التشغيل بالإصدارات الأمنية، أولًا بأول، وعدم استخدام كلمة مرور واحدة لأكثر من حساب واحد مع الحرص على قوة كلمة المرور قدر الإمكان، إضافة إلى استخدام متصفح إنترنت يركز على الخصوصية، ويتمتع بالمصداقية، والتعامل مع برامج أو تطبيقات مراسلة موثوقة تستخدم ميزة التشفير الكامل، مثل: ”تيليغرام“ أو ”سيغنال“، بالإضافة إلى تفعيل ميزة المصادقة الثنائية عبر أكبر عدد ممكن من الحسابات والتطبيقات.

وللتأكد من أن بياناتك في هاتف ”أيفون“ أصبحت مؤمنة ومشفرة يجب اتباع عدد من الخطوات تبدأ بالضغط على خيار معرف الوجه، ورمز المرور، ثم إدخال رمز المرور الذي قمت بإعداده سابقًا، يليه إذا وجدت أن خيار الدخول باستخدام رمز المرور مفعلًا، فإن هذا يعني أن تشفير بيانات الهاتف يكون نشطًا بمجرد قفله.

وللتأكد من أن تشفير البيانات في الهاتف قيد التفعيل بعد إعداد رمز المرور انتقل للأسفل، وإذا رأيت رسالة تقول ”تم تفعيل حماية البيانات“، فإن هذا يعني أن بياناتك في الهاتف محمية.

يشار إلى أنه عند قفل هاتف ”آيفون“ وتفعيل ميزة الدخول باستخدام رمز المرور أو معرف الوجه، يتم تشفير غالبية بياناتك الشخصية، ومعلومات حساب ”أبل“.

ويجعل هذا التشفير من الصعب الوصول إلى معلوماتك وبياناتك المخزنة في الهاتف، ومع ذلك يؤدي فتح قفل هاتف آيفون باستخدام رمز المرور أو معرف الوجه إلى فك تشفير بيانات الهاتف، بحيث يمكنك أثناء إلغاء قفله الوصول إلى البيانات والتطبيقات في الهاتف.

وبالرغم من أنه تتم حماية معظم البيانات المرتبطة بتطبيقات، وخدمات أبل عند تفعيل حماية البيانات إلا أن هذا لا يشمل المعلومات والملفات المرتبطة بالتطبيقات الخارجية.

ولن يؤدي تفعيل حماية بيانات آيفون إلى حماية حسابك على فيسبوك إذا كنت تستخدم كلمة مرور ضعيفة، ولم يتم تفعيل ميزة المصادقة الثنائية.

بالإضافة إلى ذلك لن يحمي التشفير أيضًا أي اتصالات أجريتها عبر تطبيق مراسلة في الهاتف تابع لطرف خارجي في حال اختراق خوادمه.