ابتكار روبوت لحقن مرضى السكري بالأنسولين دون إبر وكبسولات

ابتكرت مجموعة من الباحثين في إيطاليا، روبوتًا جديدًا يُسهل على مرضى السكرى تناول الأنسولين، دون الحاجة لوخز الإبر، وذلك وفقًا لما نشره موقع ”engadget“ التقني.

ووفقًا للموقع، فإن الروبوت الجديد أطلق عليه الباحثون اسم ”PILLSID“ ويتكون من جزأين، الأول عبارة عن موزع الأنسولين، ويقوم الأطباء بزراعته عن طريق التدخل الجراحي داخل البطن، والجزء الثاني هو كبسولة مغناطيسية قابلة للهضم، يتم بلعها محملة بالهرمون.

ويؤكد الباحثون، أنه عبر ابتلاع هذه الكبسولة الحاملة للدواء، تنتقل خلال الجهاز الهضمي، وباستخدام قوتها المغناطيسية تصل للجهاز المزروع بالقرب من الأمعاء الدقيقة، والذي يقوم بتدوير الكبسولة اتجاهه، وإحداث ثقب فيها باستخدام إبرة موضوعه في الجهاز، لضخ الأنسولين داخله في المكان المخصص له.

وأفاد الموقع، أن الجهاز الموجود داخل الجسم، يتم شحنه لاسلكيًا، مما يقلل من عدد مرات تدخل الأطباء لصيانته. أما عن الكبسولة التي يتم ابتلاعها لملء الجهاز بالأنسولين وضخه في الجسم، فإنها تمر بسهولة أسفل الجهاز الهضمي، حتى يتخلص منها الجسم بطريقة الإخراج الطبيعية.

ويؤكد الباحثون، أنه بالرغم من أن الروبوت الجديد، يتطلب الجزء الأول منه التدخل الجراحي، ولكن ”PILLSID“ يعتبر من أفضل الابتكارات الحالية، والتي يمكن أن يستخدمها مريض السكري في مرحلته الأولى، لتنظيم مستويات السكر في الدم.

ويأتي هذا الابتكار لمساعدة مرضى السكري، الذين يحتاجون جرعات من الأنسولين على مدار اليوم، لتجنب الوخز المستمر بالإبر، وحتى يصبح هناك حل دائم يزود أجسادهم بالأنسولين عن طريق البلع.

وصرحت البروفيسورة أريانا مينسياسي، أحد المشاركين في الدراسة، أن روبوت ”PILLSID“ سيفتح آفاقًا مستقبلية أمام توصيل العديد من الأدوية الأخرى، وإنقاذ حياة الكثير من المرضى.

وأجرى الباحثون تجاربهم على ثلاثة من حيوانات الخنازير، مصابة بداء السكري، وجاءت النتائج إيجابية، بعد أن تمكن ”PILLSID“ من إدارة مستويات السكر بأجسادهم لعدة ساعات، ويعمل الباحثون الآن، على إحكام غلق الجهاز المزروع بقوة وإحكام، حتى لا تتسرب سوائل الجسم داخله.

ويفيد الموقع، أن مثل هذه الابتكارات التي تساعد في تلبية الاحتياجات الطبية، تستغرق وقتًا، حتى تصبح موجودة على الواقع الفعلي، ولكنها بعد ذلك ستصبح أكثر شيوعًا بين المرضى.