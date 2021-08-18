سامسونغ تتيح تخزين سجلات تطعيم "كوفيد 19" عبر Samsung Pay‎‎

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية أنها ستسمح قريبًا للعملاء بتخزين سجل تطعيم ”كوفيد 19“ الخاص بهم، بشكل رقمي، على هواتفهم الذكية من طراز غالاكسي، طالما أن لديهم إمكانية الوصول إلى خدمة Samsung Pay.

وذكر موقع ”سام موبيل“ المقرب من سامسونغ، أن الشركة الكورية الجنوبية دخلت في شراكة مع منظمة بيانات الرعاية الصحية غير الربحية The Commons Project لتقديم سجلات التطعيم لعملاء Samsung Pay.

وأوضح الموقع أن ”العملية بسيطة، وتتضمن تطبيق CommonHealth المتاح في متجر Google Play“، موضحًا أن العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول إلى Samsung Pay سيتمكنون قريبًا من استخدام التطبيق للمصادقة على سجلات التطعيم الخاصة بهم، وبعد ذلك يمكنهم إضافة هذه التفاصيل إلى Samsung Pay.

وبحسب الموقع، سيكون لدى العملاء عند السفر خيار عرض سجلات تطعيم ”كوفيد 19“ الخاصة بهم على جهاز غالاكسي من خلال رمز QR الذي تم إنشاؤه بواسطة Samsung Pay.

وأفاد الموقع أن شركة سامسونغ تطرح ميزة Pay الجديدة هذه لعدد صغير من الأجهزة لفترة تجريبية قصيرة، ومع ذلك، تخطط الشركة لإحضار سجلات التطعيم لكل عميل من عملاء Samsung Pay قبل نهاية الأسبوع.

ولسوء الحظ، يتوافر Samsung Pay في عدد محدود نسبيًا من الأسواق، ما يزيد قليلًا على 20 دولة، على وجه الدقة، لذلك لن تكون سجلات التطعيم اليدوية في شكل رقمي متاحة للجميع في كل مكان، بحسب الموقع.

ويجعل تطبيق Samsung Pay من السهل للغاية دفع ثمن المشتريات باستخدام هاتفك، والذي يعد أكثر نظام دفع بواسطة الهاتف المحمول قبولًا وانتشارًا لدى المستخدمين على نطاق واسع، وفقًا لسامسونغ.

وقالت الشركة إنها تواصل قيادتها لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول منذ إطلاق خدمة Samsung Pay، وذلك من خلال توفير الخدمات البسيطة والآمنة في أي مكان تقريبًا.

وتستمر خدمة Samsung Pay بالنمو، وتوفير خدمات متطورة، مما يجعلها محفظة رقمية شاملة تتجاوز بطاقات الائتمان أو التوفير، كما يمكن للمستخدمين إضافة بطاقات العضوية، وبطاقات الهدايا، واستبدال القسائم.

وتعد خدمة الدفع بواسطة الهاتف المحمول Samsung Pay آمنة، وسهلة الاستخدام، ويمكن استخدامها للقيام بعمليات الشراء في كل مكان يقبل البطاقات تقريبًا، وفقًا لإفادة الشركة.