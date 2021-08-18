"بايدو" الصينية تكشف عن "روبوكار" مستقبل السيارات الروبوتية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة بايدو الصينية، روبن لي، في حدث ”بايدو وورلد 2021″، عن رؤيته المستقبلية للسيارات ذاتية القيادة والتنقل، واصفًا السيارة الجديدة بأنها تشبه الروبوت أكثر من كونها سيارة.

وخلال الحدث، قدَّم ”روبن لي“ السيارة التجريبية Robocar. وقال، بحسب تقرير صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، الصينية، الأربعاء: ”في المستقبل، ستكون السيارات معادلة للروبوتات“.

و“بايدو“ هي شركة صينية عملاقة لتكنولوجيا محركات البحث والذكاء الاصطناعي، وقد استغرقت 8 سنوات لتطوير السيارة الروبوت، فيما لن تحتوي سيارة الركاب هذه ذات المقعدين على عجلة قيادة أو دواسات، وتتميز ببابين قابلين للسحب، وشاشة ذكية منحنية كبيرة، ولوحة تحكم.

وقال ”روبن لي“ إن مقصورة سيارته الداخلية فيها مقاعد خالية من الجاذبية لتقليل آثار الجاذبية، وهناك أيضًا ميزة التعرف على الصوت والوجه بتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تسمح للسيارة بتحليل وتقديم اقتراحات تنبؤية للركاب.

وبحسب التقرير، استوفت هذه السيارة معيار السيارة ذاتية القيادة (السيارة المستقلة) من المستوى 5 والذي يُعرّف بأنه قادر على التعامل بنفسه في جميع المواقف دون تدخل بشري.

في السياق ذاته، أصبحت ”بايدو“ وافدًا جديدًا في مجال صناعة السيارات الكهربائية الذكية عندما أسست Jidu Auto، بالشراكة مع شركة صناعة السيارات جيلي (Geely) في يناير، ويتوقع أن يكون أول إنتاج لهذه السيارة الروبوت في عام 2024.

ومن المتوقع كذلك أن تستخدم السيارات الكهربائية الذكية في المستقبل، تقنيات رقمية مثل ميزات التحكم الصوتي، وإنترنت الأشياء (IoT)، لتلبية احتياجات المستخدم لأشياء، مثل: الترفيه، والمؤتمرات.

في السابق، أطلقت الشركة الصينية نظام التشغيل التفاعلي الذكي، Baidu Apollo، أكبر منصة سيارات ذاتية القيادة مفتوحة المصدر في العالم.

ودعت شركة ”بايدو“ العشرات من مصنعي السيارات، وموردي قطع غيار السيارات، وشركات التقنية، لتطوير سيارات الجيل التالي التي ستناسب العصر المتقدم الذي ستكون عليه الصناعة لاحقًا.

كما أطلقت ”بايدو“ أيضًا تطبيقًا جديدًا خصيصًا لخدمة سيارة التكسي الذكي robotaxi التي تعمل بالفعل في عدد قليل من المدن، وقال لي، إن خدمة سيارات الأجرة الآلية تتوسع لتشمل 30 مدينة صينية خلال السنوات الثلاث المقبلة.