تطوير تقنية مستدامة تجمع الطاقة باستخدام المنغنيز المنخفض التكلفة‎

توصل باحثون من قسم الكيمياء الضوئية بجامعة بازل في سويسرا، إلى فئة جديدة من مركبات جمع الضوء لإنتاج الطاقة الضوئية، والتي تستخدم في صنع الشاشات الإلكترونية والخلايا الشمسية، إذ طوروا تقنية أكثر استدامة وقائمة على المنغنيز المنخفض التكلفة، والذي يتميز بخصائص واعدة، تتشابه مع خصائص أجهزة جمع الطاقة التقليدية والتي تتكون بشكل أساس من معادن نادرة.

وذكر موقع ”Industry-update“ للأخبار التقنية، اليوم، إن شاشات الهواتف الذكية، ومحفزات عملية التركيب الضوئي الاصطناعي لإنتاج الوقود من أشعة الشمس، غالبا ما تتكون من معادن نادرة جدا، وعلى سبيل المثال يستخدم معدن الإيريديوم الأكثر ندرة من الذهب والبلاتين، في أنظمة الثنائيات العضوية الباعثة للضوء OLED والتي تنشئ شاشات أجهزة إلكترونية أكثر توهجا ووضوحا، وتستخدم طاقة أقل مقارنة مع أنظمة الشاشات الأخرى.

كما ويستخدم معدن الروثينيوم في الخلايا الشمسية، وهو _أيضا_ أحد أندر العناصر المعدنية.

وأوضح الفريق البحثي، أن هذه المعادن ليست باهظة الثمن فحسب بحكم ندرتها، ولكنها سامة _أيضا_ عند دمجها مع العديد من المركبات.

وفي البحث الأخير، نجح أوليفر فينجر المؤلف الرئيس في الدراسة وفريقه البحثي، في إنتاج أول أجهزة تجميع طاقة ضوئية في العالم من المنغنيز، إذ عند تعرضها للضوء تحدث ردود فعل التقنيات السابقة ذاتها القائمة على مركبات الروثينيوم أو الإيريديوم.

وشرح فينجر أن ميزة استخدام المنغنيز هي أنه أكثر وفرة بنحو 900000 مرة في قشرة الأرض من الإريديوم، فضلا عن كونه أقل سمية بشكل ملحوظ وأرخص بضع مرات.

وأضاف ”حتى الآن، لم تنجح بحوث سابقة في إنشاء أجهزة تجميع جزيئية بالمنغنيز يمكن أن تتوهج في درجة حرارة الغرفة“، مبينا أنه وفريقه حققوا تقدما حقيقيا في هذا الصدد؛ ما يخلق فرصا جديدة خارج مجال المعادن النادرة.

واعتبر الباحثون أن إنتاج مواد ومحفزات إضاءة، أكثر استدامة من التقنيات الحالية، يمكنه تحويل استخدام ضوء الشمس إلى أشكال أخرى من الطاقة.

وفي مشاريع البحث المستقبلية، يريد فينجر ومجموعته تحسين خصائص انبعاث الضوء من أجهزة تجميع المنغنيز الجديدة، وتثبيتها على مواد شبه موصلة مناسبة لاستخدامها في الخلايا الشمسية.

كما وتشمل التحسينات الأخرى إمكانية إستخدامها في العلاج الضوئي الديناميكي المستخدم لعلاج العديد من الأمراض، لتكون بديلة عن مركبات الروثينيوم أو الإيريديوم المستخدمة في التقنيات الحالية للعلاج بالضوء.